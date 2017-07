Emma Birke zweimal Vizemeisterin

artikel-ansicht/dg/0/

Für den Frankfurter Ruder-Club von 1882 hatten sich sechs Sportler für den Bundeswettbewerb der zwölf- bis 14-jährigen Ruderer qualifiziert. Ausgetragen wurde er auf dem Beetzseee in Brandenburg an der Havel. Im gemischten Doppelvierer mit Steuermann der AK 12/13 starteten Wenzel König, Flora Riemer, Malte Manegold, Melina Kleinke und Steuermann Nils Ryszard Trietz.

Dieser Bundeswettbewerb auf der internationalen Regattastrecke auf dem Beetzsee erlebte in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Es gingen 1070 Ruderer in 442 Booten aus 16 Bundesländern an den Start, um ihre Besten zu ermitteln. Im leichtgewichtigen Mädchen-Einer der AK 13 ging Emma Birke ins Rennen. Die 13-jährige Frankfurterin nahm bereits zum zweiten Mal an einem Bundeswettbewerb teil. Für dieses Jahr hatte sich Emma viel vorgenommen, hatte sie doch in dieser Saison immer die Bugspitze vor ihren Gegnerinnen.

Am Freitag ging es zuerst über den ungeliebten harten Kanten von 3000 Metern. Hier starteten die Boote in einem Abstand von einer Minute, wendeten nach 1250 Meter und ruderten 1750 Meter in entgegengesetzter Richtung zum Ziel. Unangenehmer Begleiter bei diesem Wettbewerb war sinnflutartiger Regen und teils starker Wind, was den jungen Sportlern alles abverlangte. Emma Birke kam mit den äußeren Bedingungen hervorragend klar und konnte sogar zwei vor ihr gestartete Einer überholen. Völlig erschöpft legte sie am Steg an, ihre Mannschaftskameraden mussten ihr aus dem Boot helfen, sie hatte alles gegeben. Jetzt hieß es bis zur Siegerehrung am Abend auf die Ergebnisse zu warten.

Der gemischte Doppelvierer ging zwei Stunden später über die 3000-Meter-Strecke. Der Regen peitschte weiter über den Beetzsee, so dass Steuermann Nils Ryszard Trietz all sein Können aufbringen musste, um sein Boot gerade über die Strecke zu steuern.

Um 19 Uhr war es nun endlich soweit, 1070 Sportler machten bei der Siegerehrung mächtig Stimmung. Jedes Bundesland präsentierte lautstark seine Schlachtrufe. Die junge Vierer-Crew konnte ihre Saisonleistung bestätigen, verbesserte ihre 3000-Meter-Zeit nochmals um zehn Sekunden und qualifizierte sich für das C-Finale am Sonntag. Emma Birke fuhr von allen 16 Mädchen in ihrer Bootsklasse die zweitbeste Zeit (15:36 min) und wurde mit Silber belohnt. Somit hatte Emma Birke sich für das A-Finale am Sonntag über 1000 Meter qualifiziert. Diese Platzierung brachte ihr gleichzeitig eine Einladung an das Leistungszentrum Berlin für eine Woche, um mit den erfolgreichsten Sportlern aus Deutschland zu trainieren. Am Samstag fand traditionell der Athletik-Wettkampf der Ruderer statt. Hierbei müssen acht Übungen absolviert werden. In diesem Jahr ging es um Schnelligkeit, Sprung- und Wurfkraft, Geschicklichkeit, Treffsicherheit und Wissen rund ums rudern und den Wassersport. Hierbei erkämpften sich Melina Kleinke und Nils Ryszard Trietz jeweils eine Goldmedaille.

Abschließend stand die Bundesregatta über die Distanz von 1000 Meter an. Für alle hieß es an diesem Tag um 5.30 Uhr wecken, Sachen packen und nach einem morgendlichen Lauf zum Frühstück fahren. Die sechs schnellsten, leichtgewichtigen 13-jährigen Mädchen von der Langstrecke gingen um 9 Uhr im A-Finale über die 1000 Meter im Einer an den Start. Für Emma Birke hieß es, ihre Konkurrentin aus Hamburg nicht aus den Augen zulassen. Die beiden Mädchen lieferten sich ein packendes Bord-an-Bord-Rennen. Laura Lotta aus Hamburg hatte am Ende die meisten Kraftreserven und entschied das Finale für sich. Emma Birke konnte sich aber riesig über den Vize-Bundesmeister-Titel und somit über die Silber-Medaille freuen.

Der Mix-Vierer, der das C-Finale erreicht hatte, wollte den in der Langstrecke vor ihnen platzierten Berliner Vierer angreifen, was den fünf Frankfurtern nicht gelang. Geknickt legten sie nach dem Rennen an. Einen kleines Lächeln kam zurück, als die Trainerinnen ihnen bewusst machte, dass sie sich in der Saison stetig gesteigert hatten und es geschafft hatten, sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren. Jetzt geht es erst einmal in die verdienten Ferien, wo es dann in der letzten Ferienwoche traditionell auf die Kinder- und Jugend-Ruderfahrt geht. In diesem Jahr gehen 31 Ruderer auf 150-Kilometer-Erkundungstour entlang der Spree. Im September stehen die Landesmeisterschaften an.