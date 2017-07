Auszeichnung des DFB für Rüdiger Thiele

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Er kennt sie alle, die Fußballplätze in der hiesigen Region und darüber hinaus. Rüdiger Thiele ist einer jener umtriebigen Trainer, Betreuer, Motivatoren und gute Seele, die es in jedem kleinen Amateurverein zu finden gibt. Ein unermüdlicher Antreiber, dem für die Nachwuchsakteure kein Weg zu weit und keine Minute zu kostbar ist. Im Gegenteil: "Ich schätze jeden Menschen, der ehrenamtlich unterwegs ist. Ob nun im Gesangs-, Sport- oder Kulturverein, mein Respekt ist den Engagierten sicher", so der Letschiner, der sich mit Haut und Haaren seinen Oderbruchkickern in Grün-Weiß verschrieben hat. Bereits mehrere Jahrzehnte trainiert Thiele die jeweiligen Letschiner Talente. Einige Generationen Fußballer haben seine "Schule" durchlaufen. Über den Fußball vermittelte er seinen Kickern zudem soziales Miteinander. Stets im Hintergrund agierend holte nun der Deutsche Fußballbund den Letschiner Mister Nachwuchs ganz groß ins Rampenlicht. In Potsdam erhielt Thiele im Rahmen einer Feierstunde die Ehrennadel sowie eine DFB-Armbanduhr für seine gelungene Nachwuchsarbeit.