Gelungenes Fest des Pferdesports

Schwarze und weiße Einhörner, Cowboys und Indianer, Spiderman und Heidi - sie allesamt waren die Attraktionen beim diesjährigen Reitertag des RFV Altglietzen. Den Fabelwesen galt die uneingeschränkte Bewunderung der befreundeten Reitklubs und des treuen Stammpublikums. Ausgeschrieben war dieser Höhepunkt der Verkleidungskünstler zu Pferd als Prüfung "Führzügelklasse mit Kostümwertung". Angetreten waren traumhafte Fabelwesen in allen erdenklichen Farben von rosa bis schwarz. Während es für die reiterliche Wertung natürlich strikte Vorschriften gibt, fehlen für die Kostümbewertung Richtlinien. Da sich über Geschmack bekanntlich trefflich streiten lässt, hatte es Richter Klaus Egold dementsprechend schwer, die Sieger dieses außergewöhnlichen Wettbewerbs zu ermitteln. Alle Teilnehmer hatten zudem überaus fleißig geübt und präsentierten sich in farbenprächtiger und in sportlicher Verfassung mit ihren Pferden. Klaus Egold hatte allerdings reichlich Unterstützung, half doch bei der Kostümwertung das Publikum. Edelgard Weidner und Olaf Stöhr hatten ihre Entscheidung umgehend getroffen: Das weiße Einhorn mit dem rosa Schweif hatte die Herzen der beiden Zuschauer im Nu erobert. Durch die tollen Ideen der Prüfungsteilnehmer wurde diese Kostümwertung zu einem uneingeschränkten Höhepunkt des traditionellen Reitertages des RFV Altglietzen.

Natürlich turnten sich auch die Nachwuchs-Voltigierer in die Herzen der Zuschauer. Carolin Eisert und Jasmin Seliger hatten Pony Lolita an der Longe und halfen den Jüngsten bei ihren Übungen. Die älteren Kinder zeigten im Einfachen Reiterwettbewerb, wie gut sie ihre Vierbeiner schon reiten können. Auch bei den Voltigierern erwiesen sich die mitgebrachten Familienmitglieder als richtige Fanclubs.

Insgesamt waren 73 Reiter mit 86 Pferden bei 138 Starts aus 20 Gastvereinen am Start. Komplettiert wurden die Starter von den Mitgliedern des Gastgebers RFV Altglietzen.

Den Vormittag verbrachten die fachkundigen Zuschauer am Dressurrechteck, in dem der Nachwuchs im Fokus stand. Elegant und filigran präsentierten die Teilnehmer ihr Können. Die Siegerpreise heimsten benachbarte Vereine ein. Auch die Reiter des polnischen Partnervereins Orzel Radun konnten in Dressur und Springen Platzierungen erreiten.

Der Nachmittag und frühe Abend standen anschließend ganz im Zeichen der Springprüfungen. Lokalmatador David Krienke holte sich die gelbe Schleife im A-Springen und sicherte damit den gastgebenden Altglietzener einen Heimerfolg. Im abschließenden Barrierespringen siegte Janine Richter vom RFV Alt Zeschdorf bei einer Hindernishöhe von 1,50 Meter Christian Sy und Konrad Weidner belegten gemeinsam den zweiten Rang. Auch wenn Petrus nicht bis zum Turnierende sein Himmelstor geschlossen hielt, war es eine gut organisierte, familiäre Veranstaltung mit zahlreichen Höhepunkten.