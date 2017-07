FC Concordia will ganz oben mitspielen

artikel-ansicht/dg/0/

Die vergangene Saison hat Concordia Buckow/Waldsieversdorf auf Platz 8 der Ostbrandenburgliga beendet - jetzt plant der Verein aus der Märkischen Schweiz ganz offensichtlich den Angriff auf die Spitze. "Ich gehe mit der Entwicklung hier bei uns auch ganz offensiv um. Wir wollen um den Aufstieg in die Landesklasse mitspielen. Und eigentlich nicht nur das, denn sonst brauchen wir auch diesen Aufwand hier nicht betreiben", sagt Trainer Dennis Schulz, der seit gut sechs Monaten mit Danny Knofe, der die Funktionen des Teammanagers und neben Christian Hiob eines Co-Trainers ausübt, das neue Konzept für die Mannschaft der Ostbrandenburgliga gestaltet.

"Zum Trainingsauftakt hatten wir knapp 30 Spieler hier", freut sich Knofe, der natürlich seine prominenten Neuzugänge vom Oberligisten FC Strausberg, Oliver Mertins, Stephan Ilausky, Tobias Lindner (beide sind derzeit noch verletzt) und Sirko Neumann, hervorhebt. Auch Jakob Zwerschke, überraschend vom Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde gewechselt, gehört zu seinen Topleuten. "Ich will hier aber ganz deutlich sagen, dass wir, wie viele behaupten, uns nicht den Erfolg zusammenkaufen wollen. Wir haben einen begeisterungsfähigen und sehr jungen Kader. Die meisten der Spieler im grün-weißen Trikot sind auch aus Buckow. Der Erfolg soll langfristig aufgebaut werden."

Und die Wechsel können auch begründet werden. Zwerschke, ein echter Buckower Junge, beispielsweise macht derzeit eine Ausbildung zum Kriminalkommissar und da bleibt für ein anspruchsvolles Training wie beim FSV Union Fürstenwalde einfach keine Zeit. In der Ostbrandenburgliga wird er unter anderem mit seinem drei Jahre älteren Bruder Benjamin zusammen spielen. Eine Ausbildung (Meisterschule) macht auch Sirko Neumann, der ebenfalls für das Training, beim FC Strausberg viermal in der Woche, wenig Zeit findet. "In der Vorbereitung haben wir drei Trainingstage angesetzt", berichtet Knofe, der gemeinsam mit Schulz, Hiob und Holger Sahr (Trainer der zweiten Mannschaft) ein sehr gutes Training anbietet, wie Vereinschef Diethard Kriewall bestätigt. Gerade ihm sieht man die Freude an der momentane Entwicklung und Euphorie in seinem Verein deutlich an.

Jetzt denkt man sogar schon darüber nach, dass das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion irgendwann wieder ein echtes Schmuckstück werden könnte. Der Rasen jedenfalls macht derzeit einen großartigen Eindruck. "Hier steckt viel Handarbeit drin", bestätigt Kriewall und schildert dass zum Beispiel die Bewässerung noch eher an Kleingartentechnik erinnert.

"Irgendwie haben wir alle in Buckow so richtig Bock darauf, mal wieder einen größeren Fußballerfolg zu feiern", sagt der 42-jährige Dennis Schulz. "Einen so breiten Kader wie derzeit gab es noch nie."

Auch wenn Schulz auf der Torwartposition mit Paul Katschmarek, der auch Kapitän der Mannschaft war, einen wichtigen Mann verloren hat, "Florian Hase und Markus Lück werden diese Lücke aber schnell schließen können", hofft Schulz. Katschmarek geht zurück zur SG Müncheberg. Apropos Müncheberg: "Wir freuen uns alle sehr, dass der Ortsnachbar den Aufstieg geschafft hat. Und noch mehr freuen wir uns auf die Derbys gegen Müncheberg in der Ostbrandenburgliga."

Auf die Frage, wo die härtesten Konkurrenten in der neuen Saison zu erwarten sind, sagt Schulz: "Die kommen aus meiner Sicht aus Neuenhagen, sowohl vom FC als auch von der SG Rot-Weiß, und aus Frankfurt. Der 1. FC Frankfurt II ist aus meiner Sicht der Top-Favorit."

Der FC Buckow/Waldsieversdorf spielte im ersten Test gegen Grün-Weiß Letschin und gewann mit 4:1. Am Freitag gibt es das nächste Spiel. Es kommt Fußball-Landesligist SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Gespielt wird in Waldsieversdorf an der Wilhelm-Pieck-Straße. Beginn ist 19 Uhr.