Johannes Otto koordiniert Jugendarbeit

Hennigsdorf (OGA) Ganz still und heimlich hat die Stadt wieder einen Jugendkoordinator eingestellt. Bereits seit drei Wochen ist Johannes Otto, der zuvor fünf Jahre als Sozialarbeiter in der Diesterweg-Oberschule arbeitete, in der Stadtverwaltung tätig. Die Stelle war seit Jahren vakant. Über seine Vorhaben will oder darf der 38-Jährige, dessen Arbeitsplatz sich im Bürgerhaus Alte Feuerwache befindet, noch nichts konkretes mitteilen. Durchblicken lässt er aber, dass ihm daran gelegen ist, möglichst viele von Schülern stammende Ideen umzusetzen. Er verweist auf das außerordentlich erfolgreiche Filmprojekt "The Disappearance - Das Verschwinden". Die Idee, einen zum Schmunzeln anregenden Horrorfilm zu drehen, hatten Filmbegeisterte der Diesterweg-Schule. Die Premiere im Herbst vorigen Jahres begeisterte das Publikum in der ausverkauften Sporthalle.