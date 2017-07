artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Es gibt Dinge, die sind so unerhört, dass sie einfach in die Zeitung müssen. Aus diesem Grunde verleiht die Märkische Oderzeitung in besonders schweren Fällen den Granit-Kopf des Monats!

Der geht diesmal an die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (GL). Das Gremium hat das Meisterwerk vollbracht, eine seit Jahrhunderten in allen Karten Brandenburgs vorhandene und an wichtigem Verkehrsknoten befindliche Stadt in die Bedeutungslosigkeit zu versenken. Es geht um Angermünde. Im Gegensatz zu kleineren Orten im Land mit deutlich weniger Funktionen für ein riesiges Umfeld wurde der einstigen Kreisstadt sogar der Status eines Mittelzentrums aberkannt. Heißt für Otto-Normal-Verbraucher übersetzt: Unwichtig.

Nun könnte man den Papierbergen oder Computerergüssen ferner Planungsbehörden ruhig den Rücken kehren, wenn es nicht um Geld und Fördermittel, um Wohnbaugebiete und Wirtschaft ginge. Und da hört dann der Spaß auf. Im Einklang mit umliegenden Gemeinden und Städten und mit solidarischer Unterstützung von IHK, Wirtschaft und Institutionen verlangt Angermünde nun die Rückkehr ins Netz der Mittelzentren.

Und das ist keinesfalls abwegig. Denn am meisten schütteln die eigenen Regionalplaner der Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim den Kopf über das Ausradieren von Angermünde. Und die müssen es schließlich wissen, kennen sie doch die Lage in der Region besser als die Damen und Herren in den Metropolzentren, die den Weg in die Pampa scheuen.

Den Granit-Kopf des Monats verleiht die Märkische Oderzeitung daher für die Fehleinschätzung einer seit Jahrhunderten gewachsenen und geradezu beispielhaften Stadt-Umland-Funktion, die nicht nur Angermünde und seine vielen Ortsteile betrifft, sondern sich bis Gramzow, Oderberg, Chorin und Tantow ausdehnt. Aus dieser Situation heraus entstand bereits lange vor anderen Regionen ein eigener Verwaltungskreis, der immerhin bis zum Jahre 1993 fortdauerte. Glückwunsch der Gemeinsamen Landesplanung!