"Wir haben hier ein kleines Olympisches Dorf"

Kienbaum (MOZ) Wenn Sebastian Brendel ins Trainingslager nach Kienbaum kommt, ist eines sicher - in der Mensa der seit Dienstag nicht mehr Bundesleistungszentrum, sondern in Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland umbenannten Einrichtung gibt es Jägerschnitzel mit Tomatensoße. "Und zwar ostdeutsch" erklärt der Rennkanute aus Schwedt. Dahinter verbirgt sich eine panierte dicke Scheibe Jagdwurst. Es ist die Leibspeise des Canadier-Olympiasiegers. "Da freu' ich mich jedes Mal drauf", erzählte er am Rande des Sommerfestes.

Dass Brendel in Kienbaum eine Extrawurst gebraten wird, ist verständlich. "Ich komme seit 2004 hierher. Da sah alles anders, der Essensaal war viel kleiner. Was sich in den 13 Jahren getan hat, ist sehr gut. Wichtig für den Sport, weil viele Sportarten zusammenkommen können. Und mit dem See ist für uns Kanuten alles sehr gut", erzählt Brendel und verrät seine Mittel gegen den Lagerkoller. "Wir sind schon mit Modellflugzeugen herumgeflogen, haben Golf auf dem Fußballfeld gespielt oder sind mit einer Drohne geflogen."

Stargast des Sommerfestes aber war die Bundeskanzlerin. Angela Merkel schwebte pünktlich wie die Maurer kurz vor 17 Uhr im Hubschrauber ein und zeigte sich im blauen Blazer bei bestem Wetter prima gelaunt. Danach suchte sie das Gespräch am Steg des Liebenberger Sees mit den Kanuten um Brendel, ließ sich ein Boot erklären. Weiter ging es in die Halle zu den Turnern, wo Merkel den auf Krücken stehenden Lukas Dauser mit der Frage "Was ist denn mit ihnen passiert?" kurz in Verlegenheit brachte. Anschließend bestaunte sie andächtig die immer noch vorhandenen Turnkünste vom zurückgetretenen Olympiasieger Fabian Hambüchen und lobte den acht- bis elf-jährigen Nachwuchs. Auf der Festwiese entfaltete sie ihren Charme, als sie nicht nur die Umbenennung des Stützpunktes vollzog, sondern die Geschichte um ihren Angelschein zum Besten gab. "Den habe ich gemacht, weil ich bei unserem Wochenendhaus auch mal mit dem Boot auf den See wollte. Das ging nur mit Angelschein." Für die Anekdote gab es ein nachträgliches Geburtstagsständchen - Merkel wurde am Montag 63.

Stolz auf sein Kienbaum ist Klaus-Peter Nowack, der Geschäftsführer des Komplexes. "Wir haben hier ein kleines Olympisches Dorf. Da muss vom Brötchen über die Matratze bis zur Kraftmessplatte alles stimmen." Visionen hat er auch noch. Und die unterbreitete er Merkel auf einer rund einstündigen Tour über das Gelände des Leistungszentrums. "Ich will als nächstes eine Halle mit 400-Meter-Bahn, auf der Rollstuhlfahrer und Eisschnellläufer Rolltraining machen können und die Leichtathleten ganzjährig trainieren können. Und wir brauchen ein besseres WLAN, das ist der große Wunsch der Athleten."

Bei aller Feierei waren aber auch kritische Stimmen zum Thema Leistungssport-Reform zu hören, die nicht recht in die Gänge kommt. "Die Frage, welcher Verband mit welcher Grundförderung welches Konzept umsetzen kann und wie schwer oder schmerzvoll die Einschnitte dann seien werden - das lässt sich heute nicht beantworten, sagte DOSB-Chef Alfons Hörmann. "Das müssen wir im Verlauf der nächsten Jahre besprechen." Ein wachsweiches Statement. "Wir üben uns in Geduld", fasst Robert Bartko, Sportdirektor des Eisschnelllauf-Verbandes, seine Gedanken zusammen. "Die Erwartungen bei uns waren schon hoch", sagte Thomas Konietzka, Präsident des Kanu-Verbandes. Immerhin sind seine Athleten bei Olympia mit die erfolgreichsten. Inzwischen ist er aber desillusioniert. "Wir haben gedacht, wir sind erfolgreich, also werden wir belohnt. Aber die Gedanken haben wir schon heruntergefahren."