Nach letztem Zeugnis in den Ruhestand

Strausberg (MOZ) Nach der Zeugnisausgabe gingen die Kinder der Klasse 2a in der Grundschule Am Wäldchen in die Ferien. Ihre Klassenleiterin Renate Hirschfeld ging in den Ruhestand. "Ferien für immer", nannte es Schulleiterin Kerstin Pukrop, und Bildungsministerium sowie Staatliches Schulamt drückten es auf Urkunden ähnlich aus. Als 1980 die damalige Polytechnische Oberschule "Hermann Matern" als Neubau eröffnet wurde, gehörte Renate Hirschfeld schon zum Lehrerkollegium, mehr noch, sie hatte schon sieben Jahre Berufserfahrung. Heute ist der erste Tag ihrer Ruhephase der Altersteilzeit nach 43 Jahren im Schuldienst. "Am meisten freue ich mich darauf, nicht mehr jeden Tag pünktlich zum Dienst erscheinen zu müssen, sondern endlich machen zu können, was ich will", sagt Renate Hirschfeld, und sagt im nächsten Atemzug zu Schulleiterin Kerstin Pukrop: "Ich wohne ja nur drei Minuten von der Schule, also wenn ich mal irgendwie helfen kann ..."