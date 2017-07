Die Butter schmeckt wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Butter und Brot, das waren und das sind die wichtigsten Lebensmittel der Deutschen. Ganz früher konnten Revolutionen und Aufstände losbrechen, wenn das Volk sich kein Brot mehr leisten konnte. Das ist heute nicht mehr so. Doch für Diskussionen hat es schon gesorgt, was mit der Butter in den vergangenen Wochen passiert ist. Dreimal in Folge erhöhten Aldi und Lidl die Preise. Für ein Pfund sind mittlerweile 1,79 Euro fällig- fast ein Euro mehr als noch vor einem Jahr. Wird die Butter jetzt knapp?

Knapp nicht, doch die Nachfrage steigt und das zeigt sich dann im Preis. "Die Deutschen stehen wieder zum Genuss", sagt Andreas Gorn, für die Milchwirtschaft zuständiger Bereichsleiter der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Das heißt: vollfett statt kalorienreduziert, sahnig statt light und Butter statt Magerjoghurt. Beim Käse hatte sich dieser Trend angekündigt. Schon seit Jahren wächst die Nachfrage nach fetten und deshalb besonders schmackhaften Sorten. Und jetzt - Cholesterin hin oder her - schmiert sich der Deutsche auch wieder echte Butter auf die Semmeln.

Weil es einfach besser schmeckt. "Geschmacksfragen rücken wieder in den Vordergrund", bestätigt auch Björn Börgermann, Sprecher des Milchindustrie-Verbandes in Berlin. Das heiße aber auch: "Milchfett ist knapp." Die Menge der Milch in Deutschland sei angesichts der lange Zeit niedrigen Preise für die Milchbauern gesunken.

Außerdem stecken die Kühe in einer Art Produktionskrise, weil es zu wenig geregnet hat. Denn, so Andreas Gorn, der natürliche Fettgehalt der Milch ist in diesem Jahr geringer. Die Trockenheit habe häufig alles andere als saftiges Gras wachsen lassen. "Und so haben wir eine Kombination aus knappem Angebot und reger Nachfrage" - was die Preise nach oben treibt. Und wie.

"Einen solchen Preisanstieg hat es allerdings noch nicht gegeben", sagt Björn Börgermann. Und einen solchen Verkaufspreis wie jetzt ebenfalls noch nie. Bis zu diesem Sommer stammte die Rekordmarke laut AMI aus dem Jahr 1983. Seinerzeit zahlten die Verbraucher im früheren Bundesgebiet umgerechnet 1,36 Euro für das 250-Gramm-Stück. In diesem Jahr ging es zunächst Anfang Mai auf 1,29 Euro, Anfang Juni auf 1,49 Euro und schließlich Anfang Juli auf 1,79 Euro für die billigste Butter, deren Preis gemeinhin von Aldi festgelegt und von der Konkurrenz übernommen wird.

Der Verbraucher isst bei weitem nicht mehr nur die echte Butter. Noch mehr im Trend sind die sogenannten Mischstreichfette, also etwa Butter-Rapsöl-Kombinationen, die nur zu rund zwei Dritteln aus Butter bestehen und damit werben, auch bei Kühlschranktemperatur streichfähig zu sein. "Klassische Butter und Mischstreichfette legen beide zu, der Haupteffekt aber entfällt auf Letztere", sagt Andreas Gorn.

Und der AMI-Experte hat noch etwas beobachtet: "Fett gilt in der Öffentlichkeit nicht mehr von Grund auf als schlecht." Das hat nicht nur mit Lust auf Geschmack und Fett, sondern auch damit, dass diverse Studien das Traditions-Lebensmittel, das jahrelang angesichts von Cholesterin und gesättigten Fettsäuren stark in der Kritik stand, entlastet haben. Letztlich läuft es darauf, wie bei vielen Lebensmitteln, hinaus: Wer Maß hält, muss sich nicht wirklich sorgen.

Das jedenfalls meint Ernährungswissenschaftler Bernhard Watzl, Professor vom Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe. Watzl isst selbst gern Butter, sagt er. Und er hält dies auch generell für gesunde Menschen für unproblematisch, weil die negative Wirkung des Cholesterins aus der Butter nicht so bedeutend sei wie früher einmal angenommen. Zudem habe Milchfett offenbar eine gute gesundheitliche Wirkung. Allerdings empfiehlt er, hochwertigere Butter von Weidekühen im Supermarkt zu wählen. Die fressen noch Grünfutter und deshalb sei das Milchfett besser als das von Kühen, die nur mit Getreide und Kraftfutter versorgt werden.

Die Bio-Butter hat den Preissprung der normalen Butter übrigens nicht mitgemacht. Dadurch ist der preisliche Abstand zwischen beiden Produkten spürbar geschrumpft - bei Aldi auf 20 Cent. Und die kann man angesichts des allgemein hohen Preisniveaus getrost auch noch ausgeben.