Ab in die Ferien!

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Endlich Ferien" - so steht es am Mittwochvormittag auf der Tafel der Grundschulklasse 2a aus Booßen. Am letzten Schultag vor den Sommerferien frühstücken die 17 Zweitklässler gemeinsam und bekommen ihr Zeugnis überreicht - als letzter Jahrgang an Zweitklässlern.

Nicht nur die Sonne strahlt am Mittwochmorgen. Auch die Schüler der Klasse 2a der Booßener Grundschule "Am Mühlenfließ" tollen gut gelaunt über den Pausenhof: Kein Wunder, denn es ist ja schließlich der letzte Schultag vor den großen Sommerferien. Sechs Wochen lang ausschlafen, in andere Länder reisen, Eis essen gehen oder einfach die Seele baumeln lassen. Laut Schulamt werden insgesamt 7100 Schüler in die Ferien entlassen.

Noch ein Grund zum Strahlen ist auch die Zeugnisvergabe, die in der dritten Schulstunde stattfindet. Ja, in der zweiten Klasse freuen sich die Schüler noch darauf. Zumindest die meisten. "In den ersten beiden Stunden fanden Sicherheits-Belehrungen und ein lockeres Frühstücken statt", berichtet die Klassenlehrerin Birgit Schwanitz. Darauf folgte eine künstlerische Einlage. Über die ganze Tafel malten einige Zweitklässler ihr Sommerbild "Endlich Ferien". Bäume, Blumen, ein Heißluftballon und, na klar, eine lachende Sonne. Noch einmal in der zweiten Pause durchatmen: Dann stürmt die Schüler-Schar auf ihre Plätze.

9.45 Uhr, dritte Stunde. "Wir haben drei tolle Tage miteinander verbracht", erinnert sich Birgit Schwanitz mit ihren Schützlingen. Am Montag und Dienstag wurden die Paten der sechsten Klasse verabschiedet. "Und heute der Höhepunkt: Euer Notenzeugnis!" Die Betonung liegt auf "Note", denn ab nächstem Jahr bekommen die Zweitklässler keine Zeugnisnoten mehr. Dann schreiben die Lehrkräfte Beurteilungen für Mathe, Deutsch oder Ästhetik. "Das Zeugnis müsst ihr in Ehren halten", weist die Klassenlehrerin auf die Besonderheit hin.

Dann wird es offiziell: "Nils. Komm mal nach vorne." Ein wenig nervös rutschen die Mädchen und Jungen auf ihren Stühlen hin und her. Jeder Schüler wird einzeln aufgerufen und muss sich neben die Lehrerin stellen. Dann verkündet Birgit Schwanitz den Notenschnitt - beispielsweise "Zur Hälfte Einsen, zur Hälfte Zweien" - und benennt liebevoll Schwächen und Stärken des jeweiligen Pennälers. "Du hast zum Ende ein bisschen nachgelassen" und "Du bist ein ganz toller Sportler" oder "Enrico kann sich ganz toll zu Musik bewegen".

In der 2a gibt es auch Mathe-Asse, Streitschlichter, Kümmerer und Naturexperten. Es kommt eben nicht nur auf schulische Leistungen drauf an - auch die Fähigkeiten links und rechts des Schulalltags kommen zur Sprache. Am Ende wird es nochmal emotional. Denn die Klassenlehrerin gibt ihre 17 Schützlinge mit dem Schuljahresende ab. Als Erinnerung an die gemeinsamen Jahre erhält jeder eine CD mit den Lieblingsliedern der Klasse und eine Glücksbringerkarte, samt vierblättrigem Kleeblatt.