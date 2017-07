Schule aus, das Lernen nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Auch für die meisten Schüler der Seelower Bildungseinrichtungen war am Mittwoch Zeugnisausgabe. Die Absolventen der Bertolt-Brecht-Oberschule feierten bereits am Dienstagabend im Kulturhaus ihren Abschluss. Am Gymnasium auf den Seelower Höhen wurde ein Pilotprojekt für den Landkreis erfolgreich beendet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590117/

Zu den Klängen von Neil Youngs "Heart of Gold" schritten sie am Dienstagabend in den Kulturhaussaal - die festlich gekleideten Absolventen des Bertolt-Brecht-Oberschule. Freudig begrüßt von Eltern, Lehrern und Freunden im Publikum. Zwölf von ihnen haben den Hauptschulabschluss erreicht, 29 die erweiterte Berufsbildungsreife. 36 haben die Fachoberschulreife und 24 die Reife für die gymnasiale Oberstufe erreicht.

Eine besondere Ehrung gab es für Annika Petersdorf als Jahrgangsbeste. Sie erreichte einen Durchschnitt von 1,13. Barbi Bida, die kommissarische Schulleiterin, erinnerte in ihrer Abschlussrede an viele gemeinsame Erlebnisse bei Praktika und Klassenreisen. Und an die Teilnahme einiger Schüler am Educations-Projekt und die tollen Ergebnisse, die ein Teil der Teilnehmer beim Arche-Projekt für Schulverweigerer erzielt haben.

Barbi Bida nahm den Absolventen die Illusion, dass es sich nun, mit dem Abschlusszeugnis, mit dem Lernen erst einmal erledigt habe. "Ein Leben lang werden Sie zu lernen haben", sagte sie voraus, "und vielleicht auch drei bis vier Mal den Beruf wechseln, um sich ein gutes Leben gestalten zu können."

Für jede Gruppe, die zur Zeugnisübergabe auf die Bühne gerufen wurde, gab es einen Leitspruch, wie den vom dänischen Philosophen Sören Kierkegaard: "Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es aber vorwärts." Die Schulleiterin machte den Absolventen Mut, auch Verantwortung zu übernehmen und zählte große Persönlichkeiten auf, die auch ohne Abitur große Leistungen vollbracht haben. Ihr Dank galt den Pädagogen ebenso wie dem technischen Personal, der Schulsozialarbeiterin Simone Golling, den engagierten Eltern und Partnern der Schule sowie dem Schulträger, der Stadt Seelow.

Yvonne Heese durfte als Vertreterin des Landkreises als Schulträger im Gymnasium auf den Seelower Höhen Probe sitzen - auf der neuen Sitzgruppe hinterm Haupthaus. Die ist im Rahmen des Projektes "Schülerhaushalt" entstanden. Schülersprecher Niklas Henschke habe die Idee einst aus dem Landesschülerrat mitgebracht, erinnerte Schulleiterin Anita Mielitz am Mittwochvormittag vor der in der Caféteria versammelten Schülerschaft.

Der Landkreis bewilligte 1000 Euro für das Pilotprojekt, um das sich vor allem die Elftklässler Ivonne Arend und Karl Steinke sowie Lehrerin Ilona Mannigel verdient gemacht haben. Sie organisierten eine Schülerbefragung an der Schule. Unter den vier favorisierten Ideen erhielt die Sitzgruppe letztlich die meisten Stimmen. Die zur Finanzierung fehlenden 300 Euro steuerte der Schulförderverein bei. Das Projekt soll im Landkreis Schule machen, erklärte Yvonne Heese.