Bad Freienwalder Schulstandorte bis 2022 sicher

Bereits der Bildungsausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung klar für den Schulentwicklungsplan votiert. Angesichts der positiven Entwicklung der Zahl der Kinder, sei es eine richtige Entscheidung gewesen, in den Schulanbau der Theodor-Fontane-Grundschule zu investieren, sagte Marco Büchel (Linke), Vorsitzender des Bildungsausschusses, gegenüber dieser Zeitung. Ursprünglich sollte der Anbau ersatzlos gestrichen werden.

Seine Fraktionskollegin, Steffi Ross, ergänzte im Hauptausschuss, dass es eine Anmerkung der Schulleitung zur Oberschule gegeben habe. Für diese werde in dem Plan die Zwei- bis Dreizügigkeit angegeben. Wenn es bei der Dreizügigkeit bleibe, bestehe Raum- und Handlungsbedarf, so die Abgeordnete der Linken. In diesem Zusammenhang sei im Bildungsausschuss an die Barrierefreiheit an der Oberschule erinnert worden. Dazu hatte es im Dezember 2016 auf Initiative der Linken einen Ergänzungsbeschluss zur energetischen Ertüchtigung an der Oberschule gegeben. Die Verwaltung sollte Vorschläge unterbreiten, wie ein barrierenfreier Zugang gestaltet werden könnte. Derzeit besuche ein gehbehindertes Kind die Oberschule und könne diese nicht so nutzen, wie es sein sollte, so Steffi Ross. Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) informierte im Laufe der Sitzung darüber, dass in einem zweiten Bauabschnitt ein Aufzug an der Oberschule angebracht werden könne, wenn es gelinge, dafür weitere Mittel aus dem "Bund-/Länder-Programm Kleinere Städte UB Mittelbereich Bad Freienwalde und überörtliche Zusammenarbeit" zu bekommen. In einem dritten Bauabschnitt sollen die Außenanlagen gestaltet werden.

Weiteren Bedarf in puncto Schulsozialarbeiter sieht die CDU-Fraktion. Bernd Hoffmann stellte am Dienstag den Antrag, beim Landkreis noch einen weiteren Schulsozialarbeiter anzufordern. "Wir finden, dass wir hier benachteiligt werden, weil wir nicht im Speckgürtel von Berlin sind. Wir haben aber die gleichen Probleme", so Hoffmann. Wenig Hoffnung auf Erfolg eines solchen Antrages machte Reinhard Schmook (SPD), der auch im Bildungsausschuss des Kreises sitzt. Er habe das Gefühl, dass bei der Verteilung der Schulsozialarbeiterstellen die Messen gesungen seien. Im Bildungsausschuss habe es harte Kontroversen gegeben. Es seien mehrfach Listen verteilt worden, wo die Schulsozialarbeiter hinkommen. Bei Bad Freienwalde sei die Zahl (zwei - d. R.) konstant geblieben. Es sei Sache der Stadt, wie die Stellen verteilt werden, so Ralf Lehmann. "Wenn wir sie verstärkt als Schulsozialarbeiterstellen ausweisen, dann wissen wir, dass wir weniger Stellen im SPI im Jugendzentrum haben. Wir sollten aber dennoch darauf hinweisen", erklärte das Stadtoberhaupt. Das Schreiben an das Land, in dem die Stadt an dessen Verantwortung appelliert, sei versandt worden, informierte Lehmann auf Nachfrage von Dieter Bosse (CDU). Einstimmig sprach sich der Hauptausschuss für den Schulentwicklungsplan aus. Die Stadtverordneten beraten am 27. Juli.