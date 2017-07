Abgehängtes Seenland

artikel-ansicht/dg/0/

Vor allem die Wassersportgebiete im Osten des Landes leiden unter den verkürzten Schleusenzeiten. Bis vor zwei Jahren konnten Boote in der Saison bis 22 Uhr die Tore passieren, nun ist auf Bundeswasserstraßen etwa in Storkow am Wochenende um 19 Uhr Schluss, wochentags sogar schon um 18 Uhr. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sowie der örtliche Tourismusverband beklagen bereits einen Rückgang der Gästezahlen und weniger private Investitionen in dem Sektor. Auch wenn sie keine konkreten Zahlen vorlegen können, die diesen Eindruck bestätigen, sind sie überzeugt, dass die Politik des Bundes zum Beispiel dem Revier Scharmützelsee massiv schade.

"Ich kann natürlich nicht beziffern, wie viele Boote früh in Berlin nicht losfahren, weil die Kapitäne wissen, dass sie abends nicht zurückkommen", sagt Ellen Rußig, die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Seenland Oder-Spree. Aber Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU verhindere mit seinen Entscheidungen in jedem Fall, dass das Geschäft zulege. Mögliche Zuwachsraten von 20 bis 30 Prozent würden so wegfallen. Gerber appelliert an den Bund, "diese wichtige Infrastruktur nicht zu vernachlässigen, sondern dort zu investieren". Konkret fordert er eine Rückkehr zu den früheren Schleusenzeiten bis 22 Uhr.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes begründet die reduzierten Öffnungszeiten mit hohen Kosten, was Ellen Rußig bezweifelt. "Das Geld ist im Bundeshaushalt vorhanden, aber es fehlt Personal, weil offene Stellen nicht besetzt werden." So sieht es auch Ingo Gersbeck, Chef des Wirtschaftsverbands Wassersport in Berlin-Brandenburg. In der Bundeshauptstadt gebe es derzeit nämlich ebenfalls massive Engpässe. So sei die Schleuse Plötzensee derzeit für mehrere Wochen wegen Personalmangel komplett gesperrt. Boote müssten deswegen große Umwege in Kauf nehmen.

Rainer Genilke indes, CDU-Landtagsabgeordneter in Brandenburg, kann vor allem Gerbers Klagen kaum ertragen. "Der Bund ist auf seinen Wasserstraßen für den Güterverkehr zuständig. Da fährt nach 18 Uhr nicht mehr viel, also liegt es nahe, die Schleusen dann zu schließen." Tourismusentwicklung wiederum sei Landesangelegenheit. Wenn Gerber also will, dass nach 18 Uhr Boote fahren können, müsse sich das Land Brandenburg an einer entsprechenden Finanzierung beteiligen. "Es ist unfassbar, dass sie das nicht hinbekommen. Sie sollten nicht herumheulen, sondern sich mit dem Bund an einen Tisch setzen."

Diese Äußerung wiederum macht Ellen Rußig wütend. Sie beteuert, dass man sich immer wieder mit Vertretern des Bundes getroffen habe, ihnen Personal, Geld und sonstige Entlastungen angeboten habe. "Aber es hieß immer: Nein, das geht nicht", erinnert sie sich. Ein Sprecher des Brandenburger Agrarministeriums erklärt zudem, dass der Bund vor zwei Jahren das Angebot ausgeschlagen habe, märkische Forstleute zu Schleusenwärtern umzuschulen.

Ein Lichtblick ist für Ellen Rußig, dass der Bund als Reaktion auf den anhaltenden Druck die wichtige Schleuse Neue Mühle in Königs Wusterhausen in der Saison zumindest wieder täglich bis 21 Uhr offenhält. So könnte in ihren Augen ein guter Kompromiss aussehen - durchgehend 21 Uhr an allen Schleusen.

Darüber hinaus bleibt Wassersportfreunden das Warten auf das Jahr 2020 plus x. Dann sollen die Schleusen des Bundes automatisch betrieben werden, gesteuert von einer Leitstelle in Berlin-Grünau. (Mit Adleraugen)