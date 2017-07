Polizeibericht Bernau vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Unbekannte haben am Wochenende auf dem Schulgelände am Neuen Schulweg Sonnensegel zerschnitten. Dafür kletterten die Täter über den Zaun. Sie schnitten Stoffstücke in der Größe von 18 Quadratmetern und 14 Quadratmetern heraus. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 10 000 Euro. Die Polizei fotografierte die Schäden und nahm eine Anzeige auf.

Ohne gültigenFührerschein

Wandlitz. Ein Lkw-Fahrer konnte am Montagabend auf der A 11 auf dem Parkplatz Probstheide keinen gültigen Führerschein vorlegen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann bekam außerdem eine Anzeige.

S-Bahn-Fahrer mit Messer bedroht

Berlin. In der Nacht zu Montag hat ein 55-Jähriger einen S-Bahn-Fahrer mit einem Messer angegriffen. Der Fahrer hatte die Reisenden am Endbahnhof Hohenschönhausen zum Aussteigen aufgefordert. Der Mann lief mit einem Küchenmesser auf den Fahrer zu. Dieser flüchtet unverletzt ins Gebäude des Fahrdienstleiters und alarmierte die Polizei. Die nahm den Angreifer fest.

Wegen Oberleitungsarbeiten fährt auf dem RE 3 vom 20. bis 22. Juli, 0.15 bis 1 Uhr der Zug bis zu 30 Minuten später ab Angermünde.

Verkehrstipp