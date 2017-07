Polizeibericht Schwedt vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Zwei bereits bekannte Altkleiderdiebe haben Fahnder von Zoll, Bundes- und Landespolizei am frühen Montagmorgen erneut bei einem Beutezug erwischt. Der Laderaum des Kleintransporters, den die Beamten in der Schwedter Straße in Angermünde stoppten, war randvoll bepackt mit Altkleidersäcken, zu deren Herkunft die 22 und 31 Jahre alten Männer keine glaubhafte Erklärung hatten.Beide wurden vorläufig festgenommen. Der Fahrer war zudem mit einem gefälschten Führerschein unterwegs.

Baugerüstgestohlen

Eickstedt. Gleich ein ganzes Baugerüst, mit dessen Hilfe Stallungen neu eingedeckt werden sollten, haben Diebe von einer Baustelle in Eick-stedt gestohlen. Der Schaden liegt bei rund 3500 Euro.