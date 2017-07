Polizeibericht Eberswalde vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590125/

Eberswalde. Unbekannte haben am Wochenende aus einer Werkstatt einen Bohrhammer, einen Trennschleifer und andere elektrische Werkzeuge gestohlen. Dafür brachen sie die Vorhängeschlösser am Gebäude auf.Mit einem Schlüssel aus dem Büro öffneten die Täter außerdem ein Bistro und stahlen daraus mehrere Flaschen Alkohol, Zigaretten und einen Fernseher. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Autofahrer mit1,7 Promille

Eberswalde. Ein Dacia-Fahrer ist am Montagmittag in der Heegermühler Straße mit 1,7 Promille in der Atemluft gestoppt worden. Das zog eine Blutprobe im Krankenhaus nach sich. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Ohne gültigenFührerschein

Wandlitz. Ein Lkw-Fahrer hat am Montagabend auf der A 11 auf dem Parkplatz Probstheide keinen gültigen Führerschein vorlegen können. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann bekam außerdem eine Anzeige.