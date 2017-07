Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am Montag zwei Traktoren, einen Bagger und zwölf neue Fahrräder auf der Autobahn sichergestellt. Die Räder und die Maschinen hatten sie auf einem Sattelschlepper entdeckt, der an der Anschlussstelle Müllrose kontrolliert wurde. Die Fahrräder waren noch in Folie verpackt. Der 42-jährige Fahrer konnte keine Eigentumsnachweise vorlegen und wurde vorläufig festgenommen. Die Traktoren und der Bagger waren einer schwedischen Firma gestohlen worden.

Leicht verletzt bei Auffahrunfall

In der Leipziger Straße hat sich am Montag gegen 7.50 Uhr ein Unfall ereignet. Der 38-jährige Fahrer eines Pkw Daewoo kam aus Richtung Dresdener Straße und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw VW auf. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Enkelbetrüger scheitern

Am Montag haben Unbekannte bei mehreren Senioren im Stadtgebiet angerufen und sich als Verwandte ausgegeben. Sie baten um hohe Bargeldbeträge, um Immobiliengeschäfte tätigen zu können. Alle Angerufenen legten auf und informierten die Polizei.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute an der Winsestraße in Richtung Leipziger Straße..

Blitzer