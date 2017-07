Polizeibericht Neuruppin vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590127/

Linum (RA) Die Polizei musste am Montagabend gegen 23 Uhr an die Landesstraße 16 zwischen Fehrbellin und Linum zu einem Wildunfall ausrücken. Dort war ein Toyota in ein Reh gekracht, das über die Straße gelaufen war. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Opel-Fahrerin touchiert Lkw

Rheinsberg (RA) Glimpflich ausgegangen ist ein Überholmanöver auf der Landesstraße 15 bei Rheinsberg. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin wollte dort einen Lkw überholen, obwohl es Gegenverkehr gab, teilte die Polizei am Dienstag. Beim Wiedereinscheren auf ihre Fahrspur touchierte der Opel den Lkw.Daraufhin kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab und ihr Auto dort zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 5 000 Euro.

5 6 7 8 9 10

Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

1 2 3 4 5 6 7 8