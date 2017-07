Polizeibericht Freienwalde vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590129/

Bad Freienwalde. In Alttornow sind Unbekannte durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung einer Rentnerin geklettert. Aus dem Wohnzimmer stahlen sie Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro.

Renault Captur verschwunden

Wriezen. Zwischen Sonnabendmittag und Montagfrüh ist von einem Firmengelände an der Frankfurter Straße in Wriezen ein nicht zugelassener Renault Captur im Wert von 13 500 Euro verschwunden.

Diebe ermittelt

Münchehofe. Von einer Baustelle am Schulplatz in Münchehofe sind ein Verkehrsschild und eine Werbetafel gestohlen worden. In einem Jugendklub wurden die jugendlichen Täter ermittelt.