Polizeibericht Strausberg vom 19.07.2017

Strausberg. An der Landstraße bei Torfhaus brachen Unbekannte zwischen dem 13. und dem 17. Juli den Tankdeckel zu einem Teleskoplader auf und zapften ungefähr 60 Liter Diesel ab. Der Schaden liegt bei 100 Euro.

DreisteRäuber

Petershagen-Eggersdorf. Obwohl sich die Eigentümerin im Haus befand, betraten zwei Männer am Montagvormittag über die Rückseite das Wohngebäude. Sie stahlen Geld und verließen das Haus in der Eggersdorfer Straße wieder. Beide trugen Mützen. Einer hatte ein Oberteil in Beige und der andere ein blaues Oberteil an. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Schilder wiederzurückgegeben

Münchehofe. Nachdem in der Nacht zu Dienstag 16 Personen den Schulplatz überquert hatten, fehlten von einer Baustelle ein Verkehrsschild und eine Werbetafel. Die Polizei ermittelte einen 17- und einen 18-Jährigen als tatverdächtig. Sie gaben die Schilder zurück.