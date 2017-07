Polizeibericht Neuruppin vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein Polizist bemerkte am Montag gegen 7.30 Uhr, dass ein Jugendlicher an der Bushaltestelle vor dem Flüchtlingswohnheim an der Neuruppiner Erich-Dieckhoff-Straße mit einer Waffe hantierte. Dabei handelte es sich um eine täuschend echt aussehende, sogenannte Anscheinswaffe. Der 15-jährige Asylbewerber verschoss damit Plastikkugeln. Der Beamte schritt ein und übergab den Jungen an seine Eltern.

Autokennzeichen an Anhänger befestigt

Neuruppin (RA) An der Franz-Mehring-Straße in Neuruppin parkte am Montag ein Citroën mit Anhänger, an dem das hintere Kennzeichen des Autos angebracht war. Weil die Polizei den 50-jährigen Besitzer des Fahrzeugs nicht erreichen konnte, stellten die Beamten das Nummernschild sicher. Sie wollten verhindern, dass der nicht zugelassene Anhänger bewegt wird.