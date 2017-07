Polizeibericht Gransee vom 19.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg. Gegen 8.20 Uhr ereignete sich am Dienstag auf dem Aldi-Parkplatz in Fürstenberg ein Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer soll gegen einen Skoda gefahren sein und anschließend seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Am Skoda soll ein Schaden in Höhe von 50 Euro entstanden sein. An der Wohnanschrift des VW-Halters bestritt dieser einen Zusammenstoß verursacht zu haben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Ladendieb kommtmit Schlagring

Zehdenick. In einem Geschäft an der Zehdenicker Schmelzstraße wurde am Montag gegen 15.30 Uhr ein 17-Jähriger dabei erwischt, wie dieser Waren stehlen wollte. Weil der Jugendliche keine Personaldokumente mit sich führte, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Schlagring und stellten diesen sicher. Anschließend wurde der 17-Jährige an seine Mutter übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen wurde eingeleitet.

Vorfahrtmissachtet

Zehdenick. Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Fischerstraße. Eine 58-jährige Chrysler-Fahrerin missachtete dort die Vorfahrt einer 59-jährigen VW-Fahrerin. Schaden: zirka 3 500 Euro. Beide Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.