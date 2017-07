artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Eroberung der Stadt Mossul durch die irakische Armee begrüßt und zugleich eine Klärung möglicher Menschenrechtsverstöße angemahnt. Die Befreiung sei "ein großer Schritt im Kampf gegen die Terrormiliz IS", sagte Merkel nach Angaben der Bundesregierung am Mittwoch in einem Telefonat mit Ministerpräsident Haidar al-Abadi.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590133/

Die Kanzlerin bestärkte den irakischen Regierungschef demnach darin, Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit der Befreiung aufzuklären. Es müsse sichergestellt werden, dass es derartige Verstöße in Zukunft nicht gebe.

Mossul war drei Jahre lang unter Kontrolle der Terrormiliz IS und deren wichtigstes Zentrum im Irak. Al-Abadi hatte am Wochenende den Sieg über den IS in Mossul erklärt.