Erfolgreiche Aufholjagd in den letzten Jahren

In der Klasse 10a, die von Ina Darimont geleitet wurde, haben fünf Schüler die Fachoberschulreife erreicht und 16 die Fachoberschulreife mit Qualifikation für die gymnasiale Oberschule. Von Letzteren werden 13 ans berufliche Gymnasium wechseln. Alle anderen beginnen eine Ausbildung, zum Beispiel als Metallbauer, Kfz-Mechatroniker, Hotelfachfrau oder Altenpflegerin. Eine der Absolventinnen wird sich in einem Freiwilligen Sozialen Jahr engagieren.

Den b-Strang der Europaschule, der stärker auf praktische Berufe orientiert ist, schließen in diesem Jahrgang acht Schüler mit der Fachoberschulreife ab. Seit der 7. Klasse wurde der Jahrgang von der Englisch-, Geschichts- und LER-Lehrerin Ina Winter geleitet. Sieben weitere Schüler aus der Klasse schließen die Schule mit der Erweiterten Berufsbildungssreife ab, einer mit der Berufsbildungsreife.

Beide Klassen zusammen haben einen Notendurchschnitt von 2,7 erreicht. Die Beste der 10b ist mit dem Durchschnitt von 1,3 Ronja Lichtwarck. Für sie ging es "bergauf ab der 8. Klasse, weil der Klassenzusammenhalt besser wurde und die Akzeptanz untereinander stieg, sodass man sich mehr getraut hat, sich im Unterricht zu melden", analysiert sie heute und gibt allen Noch-Schülern auf den Weg: "Immer aufmerksam im Unterricht sein und immer gut mitmachen." Sie wird an der Rahnschule in Fürstenwalde ihr Fachabitur machen, um Wirtschaft, Verwaltung oder Innenarchitektur zu studieren.

Das besondere Verdienst der Klasse 10b sei, erzählt Ina Winter, dass sie vor zwei Jahren die Schülerfirma mit begründet hat. Jedes Jahr habe es Höhepunkte zur "Stärkung der sozialen Kompetenz, also des sich gegenseitig fördernden Zusammenhalts" gegeben. Für Ronja Lichtwarck war ein Höhepunkt die Reise des Englisch-Kurses 10a und 10b zusammen mit Ina Winter, Ina Darimont, Marina Keller und Carola Sydow nach England. "Alle unsere Schüler sind immer freundlich, ruhig und gesittet aufgetreten, auch den Lehrern gegenüber", lobt Ina Winter beide Klassen.

In der Klasse 10a sind die "Einser"-Absolventen Lucy Perlick mit 1,4, Vanessa Schmidt mit 1,47, Lara Kluge mit 1,6, Fatma-Gül Cataltepe mit 1,6 und Romy Hergoß mit 1,87. Auch bei Lucy Perlick, die ins Oberstufenzentrum geht und anschließend an der Kunsthochschule Dresden studieren will, kam der Durchbruch in den letzten Jahren. "In der 9. und 10. Klasse hatte man richtig das Gefühl, man lebt miteinander", erklärt sie. Für die Absolventin war das größte Erlebnis die Paris-Reise im Französisch-Kurs mit Lehrerin Annett Leschinski. Ronja Lichtwarck und Lucy Perlick werden ihre zehn Schuljahre mit allen guten und schlechten Ereignissen in Erinnerung halten. Sie sind sich einige: "Es gab mehr gute." Auch Ina Darimont, die Oberschulkoordinatorin, hat festgestellt: "Bis zum 9. Schuljahr waren beide Klassen schwierig und anstrengend, haben sich aber toll entwickelt." Ingolf Knobloch bestätigt, dass bei diesem Jahrgang in der 6. Klasse noch nicht abzusehen war, dass so viele die gymnasiale Reife erwerben würden. Aber: "Auch wenn es ein sehr guter Jahrgang ist, bleiben noch viele weit unter ihren Möglichkeiten", meint er.

Zur Zeugnisausgabe wurden der Bernd-Marquardt-Preis des Mittelstandsvereins Storkow vergeben. Ronja Lichtwarck erhielt ihn für das beste Zeugnis, Lucy Perlick für besonderes Engagement und Felix Stockfisch für die meisten Notenverbesserungen.

Für beide Klassen bedankte sich Elternsprecherin Susan Stockfisch "bei all den engagierten Lehrern, die unseren Kindern immer wieder den Glauben in ihre eigenen Fähigkeiten gegeben haben, sie unterstützt und motiviert haben. Gemeinsam mit den Schülern und Eltern haben sie vieles angeschoben, überdacht, diskutiert und zum Besseren verändert".