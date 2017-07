Lisa-Marie Kühl knackt Traummarke

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590135/

Sechs Mal die Zehn: Die elfjährige Müllroserin Lisa-Marie Kühl hebt nach dieser optimalen Serie den Daumen. In ihrem Altersbereich setzt die vierfache Deutsche Meisterin die Maßstäbe.

Sechs Mal die Zehn: Die elfjährige Müllroserin Lisa-Marie Kühl hebt nach dieser optimalen Serie den Daumen. In ihrem Altersbereich setzt die vierfache Deutsche Meisterin die Maßstäbe. © Udo Kühl

Die elfjährige Lisa-Marie Kühl von der Müllroser Schützengilde schoss von 720 möglichen Ringen 701 Ringe. Damit ist sie die erste Recurvebogenschützin in Deutschland über alle Altersklassen hinweg, die die 700-Ringe-Marke durchbrochen hat.

Die Schüler B-Schützin traf auf der 25-Meter-Entfernung von 72 Pfeilen 55 Mal in die Zehn. Übrigens liegt der Weltrekord bei den Männern (70 m Entfernung) bei 700 Ringen, geschossen bei den Olympischen Spielen in Rio vom Koreaner Kim Woo-Jin.

Bereits vor zwei Monaten hatte die Müllroserin in Finsterwalde mit fünf Deutschen Rekorden in ihrer Altersklasse aufhorchen lassen.

Neben dem Titel bei den Schüler B weiblich konnten die Müllroser Nachwuchsschützen noch drei weitere Titel ins Schlaubetal holen. Mit neuem Landesrekord von 657 Ringen sicherte sich Alexander Pradel die Goldmedaille bei den Schülern B, auf Platz drei kam hier Raphael Zipfel (644 Ringe) und Siebter wurde Aurelius Fürstenau (606 Ringe).

In der jüngsten Altersklasse Schüler D (zehn Meter Entfernung) gewann Annabell Pradel (664 Ringe), Platz drei belegte Floria Fürstenau (648 Ringe). Charlotte Kühl schoss sich in der Altersklasse Schüler C weiblich (18-Meter-Entfernung) mit 592 Ringen zum Titel.

Hier die weiteren Ergebnisse: Schüler A weiblich (40 m) Anna Lena Lehmann, Platz 3 mit 519 Ringen, Juniorinnen (70 m) Christina Baum, Platz 2 mit 528 Ringen, Damen (70 m) Isabel Kühl 586 Ringe, Mannschaft Herren (Mario Zipfel, Tino Beindorf und Udo Kühl) Platz 3.