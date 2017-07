Zahl der Einzelhändler sinkt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590137/

Um Waren des täglichen Bedarfs zu erwerben, müssen die Fürstenwalder allerdings keine weiten Wege in Kauf nehmen. Lebensmittel und Drogerie-Produkte finden die allermeisten von ihnen in einem Radius von 700 Metern um ihren Wohnort. 13 Lebensmitteldiscounter mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche, zwei Supermärkte (Rewe und Nahkauf) mit 400 bis 2500 Quadratmetern, zwei Verbrauchermärkte (Kaufland) mit bis zu 5000 Quadratmetern, ein Getränkemarkt sowie 47 weitere Lebensmittel-Fachgeschäfte gibt es in der Stadt.

Lediglich in der Spreevorstadt müssen die Menschen etwas weiter laufen oder fahren. "Der Bereich um die Rauener Straße ist unterversorgt. Da werden wir sicherlich versuchen, Flächen auszuweisen", sagt Petra Wildschütz, in der Stadtplanungs-Fachgruppe für den Einzelhandel zuständig. 2016 liefen an der Ecke Rudolf-Breitscheid-/Hans-Thoma-Straße, bereits Abrissarbeiten, um Platz für einen neuen Norma-Markt zu schaffen. Das Unternehmen sei noch immer interessiert. Doch "so lange kein genehmigter Bauantrag vorliegt, ist das Ding für mich nicht da", betont Petra Wildschütz.

Und das wird sich in der Fortschreibung des 2009 veröffentlichten Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt widerspiegeln. "Im März haben wir es beauftragt", sagt Petra Wildschütz. Jetzt ist die erste Analyserunde abgeschlossen. Um die Angebotssituation beurteilen zu können, wurden vom 24. April bis zum 19. Mai sämtliche Einzelhändler durch Mitarbeiter des Büros "Stadt + Handel" aufgesucht und nach Verkaufsfläche sowie Sortiment befragt.

Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass Fürstenwalde trotz der gesunkenen Zahl an Einzelhändlern eine gute Ausstattung an Verkaufsflächen hat. 2,28 Quadratmeter kommen auf jeden Einwohner - der Schnitt im Land Brandenburg liegt bei 1,75 Quadratmetern. Und das, obwohl die Kaufkraft in der Stadt nur bei 89 Prozent des bundesdeutschen Durchschnitts liegt. Die hohe Verkaufsflächenausstattung spiegelt laut Konzept die hohe Bedeutung Fürstenwaldes als Mittelzentrum für die Versorgung im ländlichen Raum wider.

Betrachtet man einzelne Branchen, stellt sich jedoch ein differenziertes Bild dar. Während bei Hausrat und Einrichtungszubehör mit 236 Prozent mehr als doppelt so viel Angebot wie nötig vorliegt, liegt die Rubrik Spielwaren/Basteln/Hobby/Musikinstrumente mit 68 Prozent deutlich unter dem Bedarf.

Mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept soll die Entwicklung in der Innenstadt sowie in den nachgeordneten Zentren in Süd und Nord gesteuert werden. Es stellt eine Entscheidungsgrundlage für Bauleitplanungen und Baugenehmigungen dar. Darüberhinaus kann es Grundlage für Wirtschaftsförderung sein. "Wir haben uns bislang gut dran gehalten", sagt Petra Wildschütz. Zum Beispiel wollte sich Edeka neben Aldi in der Alten Langewahler Chaussee ansiedeln. Dies lehnte die Stadt allerdings ab, weil es nicht zentrenverträglich gewesen wäre. Der Erweiterung des Aldi-Marktes in der Ehrenfried-Jopp-Straße stimmten die Stadtverordneten hingegen zu. "Er liegt zwar nicht im zentralen Versorgungsbereich, aber leiste einen Beitrag zur Nahversorgung", habe damals auch ein Gutachter ermittelt, sagt Petra Wildschütz.