Familienpass als Ferienbegleiter

Potsdam (MOZ) Passend zum Start in die Sommerferien verlost diese Zeitung zehn Familienpässe für das Land Brandenburg. Der Freizeit- und Ausflugsplaner bietet mindestens 20 Prozent Rabatt und teilweise sogar freien Eintritt für Kinder bei 549 Angeboten von Familienerlebnissen in Brandenburg und Berlin.

Für die rund 283 000 Schüler, die am Mittwoch ihre Zeugnisse erhalten haben, dürfte die 390 Seiten starke Broschüre eine spannende Lektüre sein: Von Abenteuerpark bis Zoo - der Familienpass gewährt sogar zehn Prozent Ermäßigung auf vorhandene Familienrabatte. Zu den neuen Höhepunkten im Familienpass gehören der Bootsverleih "Rhinpaddel" in Neuruppin, das Film-Theater Bad Freienwalde oder der Barfuß-Park Beelitz-Heilstätten.

Übersichtlich und farblich nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet lassen sich im Familienpass einfach und schnell nach Thema und Ort alle Angebote auffinden. Jeder Eintrag enthält eine Kurzbeschreibung, die Angabe von Normalpreisen und Familienpass-Rabatten/Coupons, Hinweise zu Öffnungszeiten und Anfahrten mit der Bahn sowie die Kontaktdaten des Anbieters.

Der Familienpass gilt bis Ende Juni kommenden Jahres, ist im Handel zum Preis von 2,50 Euro je Stück erhältlich und in einer Auflage von 40 000 Exemplaren erschienen. Wer ihn gratis haben möchte, muss nur eine Frage beantworten und kann mit etwas Glück schon in den nächsten Tagen auf Rabattjagd gehen. Die Frage: In welcher Stadt befindet sich der MitMachPark Irrlandia? Die Antwort schicken Sie bis 23. Juli an brandenburg@moz.de. Kennwort: Familienpass. Bitte Namen und Anschrift nicht vergessen.