Das Gymnasium schon im Blick

Woltersdorf (MOZ) Am Mittwoch gab es überall in den Schulen Zeugnisse - auch für Magdalena Backs aus Woltersdorf. Die MOZ begleitet den Weg des Mädchens seit der Kita. Am Ende der 3. Klasse schaut Magdalena schon weit voraus.

Ruhig und konzentriert sitzt die Neunjährige im Klassenraum der 3b, als am Mittwoch, um 9.45 Uhr, die Zeugnisausgabe beginnt. Drei Eltern sind gekommen. Nadja Haack, die die erkrankte Klassenlehrerin schon am Tag zuvor beim Wandertag vertreten hat, teilt allen Kindern die Zeugnisse aus. Zuvor gibt es Urkunden für diejenigen, die am Lebenskunde-Unterricht teilnehmen - und eine für Magdalena, weil sie Klassenbeste im Vorlesewettbewerb geworden ist.

Nadja Haack verabredet mit den Kindern, dass diese ihre Zeugnisse erst einsehen, wenn jedes seine Zensuren bekommen hat. Weil sie als Vertreterin die Klasse übernommen hat, kann sie die einzelnen Leistungen nicht kommentieren. Zuerst sieht Magdalena die Seite mit der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens. In fünf von sieben Kategorien steht da eine Eins, nur "Ausdauer und Belastbarkeit" sowie "Selbständigkeit" sind mit einer Zwei bewertet worden. "Da sind ja auch noch Noten", entfährt es der Drittklässlerin, als sie das Zeugnis umdreht. Dort stehen die Zensuren in den einzelnen Fächern.

Das Bild ist ganz ähnlich wie auf der anderen Seite: In zwei Fächern, Mathematik und Sport, hat Magdalena eine Zwei, in allen anderen eine Eins. Magdalena greift zu ihrem Ordner, in dem das Vorjahreszeugnis liegt. Die Linkshänderin fährt mit dem Zeigefinger Eintragung für Eintragung entlang und vergleicht. "In Sport bin ich schlechter geworden", stellt sie fest. Mit ihrem Zeugnis ist sie zufrieden, in ihrem Lieblingsfach Kunst hat sie eine Eins. Jetzt aber freut sich Magdalena erst einmal auf die Ferien.

Ihr Programm in den nächsten anderthalb Monaten hat es in sich: Nächste Woche geht sie mit einer Freundin eine Woche lang auf einen Reiterhof - wie voriges Jahr. "Aber es ist ein anderer Reiterhof und eine andere Freundin", sagt sie selbstbewusst. Dann kommt eine Woche Ostsee mit ihrer Tante und ihrem älteren Bruder Ole, und in der zweiten Ferien-Hälfte fährt die ganze Familie, einschließlich Hündin Luna, mit Freunden in die polnischen Masuren. "Seit wir einen Hund haben, müssen wir hundegerechten Urlaub machen", sagt Maria Backs, Magdalenas Mutter. Luna gehört einer Rasse an, die nur 40 Zentimeter hoch wird. Magdalenas Eltern haben sie vor einem Jahr angeschafft, weil ihre Tochter nicht mehr in den Hort gehen wollte. Jetzt gehört Gassi gehen mit Luna zu Magdalenas täglichen Verpflichtungen. "Wir lassen sie lieber mit der Leine laufen", sagt Magdalena, "sonst jagt sie Vögel."

Maria Backs ist sehr zufrieden mit der Entwicklung ihrer Tochter, lobt ihre Selbständigkeit und verhehlt nicht, dass bei ihr selbst auch ein Schuss Wehmut aufkommt. Sie würde sich wünschen, was auch Magdalena sagt: In der vierten Klasse hätte sie gerne nicht schon wieder eine neue Klassenlehrerin. Schulleiter Claus-Dieter Stahl kennt das Problem, macht aber keine Versprechungen und verweist auf viele Zwänge, denen seine Personalplanung unterliege. Vor allem bei Kindern, die wie Magdalena in Flex-Klassen waren, kommt es häufig zu Wechseln. "Darauf weisen wir die Eltern aber hin", sagt er.

Fürs nächste Schuljahr hat Magdalena sich vorgenommen, in Mathe besser zu werden, denn sie hat ein Ziel vor Augen: Wie ihr großer Bruder Ole möchte sie nach der vierten Klasse aufs Gymnasium nach Erkner wechseln, auch wenn sich dann ihre Wege von der ihrer besten Freundin trennen. Magdalenas Mutter gibt sich da noch abwartend. "Das muss man mal sehen", sagt sie. Magdalena geht das Vorhaben entspannt und optimistisch an. "Ich denke, das wird nicht so schwer", sagt sie.