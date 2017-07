Polens Regierung verteidigt Justizreform

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Polens Regierung hat Kritik der EU-Kommission an der von ihr angestrebten Justizreform als "voreilig" und "ungerechtfertigt" zurückgewiesen. Das Gesetzgebungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, verteidigte das Außenministerium am Mittwochabend in einer Mitteilung die international kritisierten Gesetzesentwürfe der mit absoluter Mehrheit regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).