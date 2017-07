artikel-ansicht/dg/0/

Immer mehr alte Patienten liegen gleich mit mehreren Leiden im Krankenhaus. Die Zahl der über 70-jährigen in einer Klinik mit jeweils mehreren Krankheiten stieg laut dem neuesten Krankenhausreport der Barmer Ersatzkasse in den Jahren 2006 bis 2015 um 80 Prozent - von 1,1 auf zwei Millionen. "Finanzielle Fehlanreize" könnten nach Meinung der Kasse jedoch dafür sorgen, dass die Patienten in der Geriatrie, also der Altersmedizin, länger als nötig oder kürzer als erforderlich im Krankenhaus versorgt werden.

Anlass für diese Einschätzung ist die vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführte Auswertung von Zahlen zu Erfolg und Kosten einer Behandlung von hochbetagten Patienten - etwa nach einem Oberschenkelhalsbruch. Die Betroffenen sollen im Idealfall wieder mobil werden und im häuslichen Umfeld bleiben - und nicht etwa in ein Pflegeheim umziehen müssen. Denn die heimische Stabilität sei für ältere Menschen sehr wichtig, sagt der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Christoph Straub. Dazu können gleich im Krankenhaus Maßnahmen ergriffen werden - oder in einer klassischen Rehabilitationseinrichtung.

In der Klinik hört die Behandlung auf den Namen "geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung" (GFKB). Diese aber, erklärt Straub, weise im Vergleich zur Versorgung in der klassischen Reha einen geringeren Behandlungserfolg auf. Die Patienten mit Oberschenkelhalsbruch würden nämlich nach dieser Behandlung zu 47 Prozent pflegebedürftig. Mit einer normalen Reha seien es nur 40 Prozent.

Dazu kommt: Die Reha kostet weniger - bei 14 Behandlungstagen sei sie 950 Euro günstiger. Damit habe die Behandlung im Krankenhaus, erläutert Boris Augurzky, Autor des Krankenhausreports, "ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis".

Medizinisch kaum zu erklären seien auch die großen regionalen Unterschiede. So reiche der Anteil der Geriatrie-Patienten mit GFKB von 4,3 Prozent in Bayern bis zu 24,3 Prozent in Hamburg. Brandenburg kommt auf 14,4 Prozent. Auffällig sei weiterhin, sagt Christoph Straub, dass mittlerweile 75 Prozent der GFKB-Patienten nach 14 Tagen entlassen würden. Dahinter müsse man "ein großes Fragezeichen setzen". Das sei nur dadurch zu erklären, dass die Abrechnung im Sieben-Tage-Rhythmus erfolge - werde jemand nach zehn Tagen entlassen, verliere die Klinik also Geld.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte, die Kliniken seien auf die wachsende Zahl älterer Menschen kaum vorbereitet. "Bund und Länder haben hierauf in der Krankenhausgesetzgebung nicht reagiert", kritisiert Vorstand Eugen Brysch.

Säuerlich reagiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft auf die Äußerungen. "Statt wenig hilfreicher Vorwürfe brauchen die Krankenhäuser die Unterstützung der Krankenkassen und eine entsprechende Finanzierung", um der Versorgung hochbetagter Patienten noch besser gerecht werden zu können, meint Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Die Situation der Menschen in ländlichen Regionen wie dem Bayerischen Wald sei nun einmal eine andere als in einer Großstadt wie Hamburg, "sowohl was die Zahl an Reha-Angeboten als auch die Einbindung in familiäre Strukturen betrifft".