Die Preistreiberei scheint beendet

Der seit 2005 anhaltende Trend stark steigender Flächenpreise hat sich deutlich abgebremst, schätzte Jürgen Kuse, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte, am Mittwoch bei der Präsentation des Berichtes in Potsdam ein. Die Bodenpreise für Ackerland stiegen nur noch um fünf Prozent, nachdem in den Jahren zuvor zum Teil zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen waren. Der Preis für brandenburgische Ackerflächen hatte sich innerhalb der letzten zehn Jahre verdreifacht. Landwirte warfen dabei vor allem der bundeseigenen BVVG immer wieder vor, die Preise beim Verkauf ehemaligen DDR-Staatseigentums nach oben zu treiben und damit den Boden zum Spekulationsobjekt zu machen.

Am teuersten sind Ackerflächen zurzeit in der Uckermark, wo man bis zu 3,50 Euro je Quadratmeter verlangen kann. Weiter gestiegen sind 2016 die Preise für Pachten. Die Zahl der verpachteten Flächen ist generell rückläufig. Für einen Hektar Ackerland sind durchschnittlich 156 Euro zu zahlen. 2013 waren es noch 121 Euro pro Hektar. Die Preise für Forstflächen stiegen 2016 durchschnittlich um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verglichen mit 2005 steigerte sich der Wert für Forstflächen auf das Dreieinhalbfache.

Allerdings gibt es bei Waldverkäufen große regionale Unterschiede. In Oberhavel zahlt man mit 66 Cent je Quadratmeter den höchsten Preis für Forstflächen, im Barnim ist er im Durchschnitt zwei Cent billiger. Für Oberspreewald-Lausitz wird der Durchschnittspreis mit 41 Cent angegeben und als tendenziell sinkend bezeichnet. Kuse erklärte, dass die brandenburgischen Bodenpreise zusammen mit denen in Thüringen immer noch zu den niedrigsten im Vergleich der Bundesländer gehören.

Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes, zeigt sich erleichtert angesichts des moderaten Preisanstieges landwirtschaftlicher Flächen. Er rechnet mit einem Stagnieren oder Sinken der Preise in den nächsten Jahren. Die Bauern seien nicht mehr bereit, jeden Preis in den Ausschreibungsverfahren der BVVG zu zahlen. Gleichzeitig habe die bundeseigene Gesellschaft nicht mehr so viele Flächen wie früher, so Wendorff.