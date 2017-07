Ärger am Oder-Neiße-Radweg

artikel-ansicht/dg/0/

Mit Rückenwind der Ostsee entgegen - für viele Fahrradfahrer sieht so ein perfekter Aktiv-Urlaub aus. Doch auf dem viel befahrenen Oder-Neiße-Radweg werden sie seit mehreren Tagen ausgebremst. Denn zwischen Neuzelle und Eisenhüttenstadt wird über eine Strecke von 3,1 Kilometern ein neuer Deich gebaut. Federführend bei der Maßnahme ist das Landesamt für Umwelt, die Kosten belaufen sich auf acht Millionen Euro. Da der Radweg entweder auf dem Deich oder zumindest direkt daneben entlangführt, musste er auf diesem Teilstück gesperrt werden.

Zwar halten sich nicht alle Radfahrer an die Verbotsschilder, doch der Großteil der Rad-Wanderer wird durch Neuzelle weiter zur B112 in Richtung Eisenhüttenstadt geleitet, wo es auch einen Radweg neben der Fahrbahn gibt. Die Strecke führt bis zum Kreisverkehr und dann nach rechts weiter zum Ortsteil Fürstenberg. Von dort aus ist der Oder-Neiße-Radweg offiziell wieder zugänglich. Das Problem ist allerdings, dass an dem Kreisverkehr die Umleitung von Neuzelle aus nicht ausgeschildert ist. So sind im Eingangsgebiet der Stadt seit einigen Tagen an fast jeder Kreuzung verzweifelte Radfahrer zu sehen, die auf ihren Karten oder mobilen Geräten nach der richtigen Ausweichstrecke suchen. "Wir sind schon den halben Oder-Neiße-Radweg von Görlitz gefahren und wollen hoch bis nach Usedom, aber das wir uns völlig verfahren, ist noch nirgendwo passiert", berichtet ein älteres Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen. Immerhin seien die Eisenhüttenstädter sehr freundlich und hätten den verirrten Rad-Wanderern freundlich Auskunft über die beste Strecke gegeben.

Ebenfalls von der Umleitung betroffen sind mehrere Gasthäuser und Pensionen, die nördlich der Umleitung liegen. So seien im Radlerhof Aurith die Gästezahlen um die Hälfte zurückgegangen, berichtet Inhaber Robert Göller. "Seit der Einrichtung der Baustelle vor knapp zwei Wochen fahren die meisten Rad-Wanderer über Eisenhüttenstadt und Wiesenau nach Brieskow-Finkenheerd, da sie den Oder-Neiße-Radweg nicht mehr finden. Wir hoffen daher, dass die Beschilderung schnell verbessert wird, denn in vier Wochen ist unsere Hauptsaison schon vorbei", sagt er.

Zuständig für die Beschilderung ist das Landesamt für Umwelt, das von der MOZ über die Umstände informiert wurde. "Die Kollegen vor Ort haben daraufhin umgehend eine Kontrolle durchgeführt und sogar noch weiteren Nachbesserungsbedarf festgestellt. Das Landesamt hat bereits Kontakt zur beauftragten Firma aufgenommen. Wir erwarten, dass in den kommenden Tagen die notwendigen Korrekturen sukzessive umgesetzt werden", teilt Pressereferent Thomas Frey mit und ergänzt: "Der Umleitungsplan wurde von unserem Auftragnehmer, der VBS Verkehrstechnik GmbH, erarbeitet. Der Trassenverlauf wurde mit dem Amt Neuzelle, der Stadt Eisenhüttenstadt und dem Tourismusverband abgestimmt. Letzterer hat auch die überregionale Stelle informiert, die Radtouristen bekommen einen Handzettel von den Veranstaltern mit der Umleitungsstrecke."

Auch alternative Routen seien geprüft worden. "Wegen der Länge der Umleitung oder dem Zustand der Wege mussten die Alternativen aber verworfen werden", berichtet Frey. Die Sperrung des Radweges soll bis zum Abschluss der Baumaßnahme im Juli 2020 andauern.