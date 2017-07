Werksbesuche heruntergefahren

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Werksführungen bei ArcelorMittal waren schon ein touristisches Highlight", sagt Kathrin Henck, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oder-Region (TOR) in der Eisenhüttenstädter Lindenallee. Pro Woche habe es drei, manchmal sogar mehr Anfragen gegeben - mittlerweile aus ganz Deutschland. Die wurden dann an den Werkschutz weitergeleitet, dort sammelte man die Interessenten und wenn genügend beieinander waren, gab es eine Führung. Kathrin Henck erklärt sich das in den vergangenen Jahren gewachsene Interesse damit, dass in anderen Werken der Stahlindustrie öffentliche Begehungen längst nicht mehr möglich seien. Eisenhüttenstadt war sozusagen eine der letzten Inseln für Stahl-Touristen.

Anfang des Jahres jedoch informierte das Stahlunternehmen die Tourismusverantwortlichen darüber, dass es künftig keine Führungen mehr geben wird - jedenfalls nicht über den TOR. "Das ist schon ein riesiger Verlust für uns", betont Kathrin Henck. Seit April hat sie das Angebot gestrichen. Anfragen gebe es dennoch genug. Doch was genau führte bei der Chefetage von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) zu dieser Entscheidung? Und sind Werksführungen damit für immer Geschichte?

"Wir werden nach wie vor Werksbesichtigungen machen, aber künftig kontrollierter", erklärt Pierre Jacobs, Vorsitzender der AMEH-Geschäftsführung. "Die Werksbesuche hatten sich in den vergangenen Jahren so entwickelt, dass wir nicht immer 100-prozentig in der Lage waren, die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten." Zudem sei es auch vorgekommen, dass zu den vereinbarten Terminen Stillstände im Werk waren. "Wir sind ein produzierendes Werk, da gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Und dann regelmäßigen und vor allem unkontrollierten Tourismus zu betreiben, das passt nicht zusammen", betont Jacobs.

Künftig können Besuche ihm zufolge nur noch über das Werk selbst geplant werden. "Wir versuchen dann, unseren Besuchern eine interessante, aber auch sichere Werksführung zu gewährleisten, und können zudem garantieren, dass man produzierende Anlagen sieht", sagt der AMEH-Chef und fügt hinzu, dass es weiterhin Tage der offenen Türen geben werde. Und auch beim Stadtfest würden die beliebten Touren wieder angeboten. Schulklassen, Studenten und interessierte Jugendliche sollen zudem weiterhin die Chance haben, im Rahmen ihrer Ausbildung das Werk kennenzulernen und sich dabei auch über Berufsmöglichkeiten zu informieren. "Wir zeigen interessierten Menschen sehr gern unser Werk, aber eben in einem verantwortungsvollen Rahmen und mit einem Höchstmaß an Sicherheit", so Jacobs.