Abschied nach 26 Jahren

Fürstenwalde (MOZ) Dass ihnen ihre Schule sehr am Herzen liegt, merkt man Monika Brehm und Wolfgang Bosse sofort an. Nach 45 Jahren im Schuldienst und 26 Jahren an der Fürstenwalder Theodor-Fontane-Grundschule wurden die Schulleiterin und ihr stellvertretender Direktor am Mittwoch mit 65 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. "Sie beide sind ein tolles Team", lobte Schulrätin Ramona Schmidt, als sie den Lehrern zum Abschied Blumen und Urkunden überreichte. Trotz Rückschlägen hätten sie nie aufgegeben und sich ein starkes Netzwerk aufgebaut.

Daraus, dass es Herausforderungen zu meistern gab, machen die Schulleiterin und ihr Stellvertreterer keinen Hehl. Beide kamen 1991 in ihren heutigen Positionen an die Schule. "Am Anfang mussten wir darum kämpfen, dass sie überhaupt bestehen bleibt", erinnert sich Monika Brehm, die neben dem Organisator Wolfgang Bosse eher der visionäre Part war. Auch die Zusammenlegung mit der einstigen Grundschule 3 sei nicht einfach gewesen. "Zwei Kollegien zusammenzuführen war für uns Neuland", so die Rektorin. Stolz seien beide zudem auf die Umwandlung in eine Ganztagsschule 2007.

Vor drei Jahren erhielt die Einrichtung in Fürstenwalde dann den Zuschlag als Schlüsselschule für das Projekt "Ein Quadratmeter Bildung", eine Initiative der RAA Brandenburg (Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie), des Vereins für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev), zweier Stiftungen und der Stadt Fürstenwalde. In einem Netzwerk aus Schulen, Kitas, Jugendklubs und kulturellen Einrichtungen soll damit eine ganzheitliche Bildung für Kinder gefördert und auch deren Angehörige unterstützt werden.

"Wir wünschen uns, dass all diese Projekte fortgeführt werden und die Theodor-Fontane-Grundschule sich als ein Ort des Lernens immer weiterentwickelt", gibt Monika Brehm an. Denn die Anforderungen an eine Bildungseinrichtung würden heute immer vielfältiger. Auf die freigewordenen Positionen folgen zwei Kolleginnen. "Eine Bestätigung vom Schulamt folgt aber erst in den kommenden Tagen", so Schulrätin Ramona Schmidt.

Ihren offiziell letzten Tag haben Monika Brehm und Wolfgang Bosse am 31. Juli. Dass ihnen der Abschied nicht ganz leicht fällt, merkte man ihnen bereits am Mittwoch an. "Es war immer ein tolles Gefühl, zu sehen, wenn ehemalige Schüler ihr Leben erfolgreich gemeistert haben", gibt die Rektorin zu.

Vermisst werden sie künftig auch an ihrer Schule. "Die Besuche mit Frau Brehm im Schulgarten werden uns fehlen", sind sich die beiden künftigen Fünftklässlerinnen Lily und Charlotte einig. "Und mit Herrn Bosse hat Mathe richtig Spaß gemacht!" Die Ruhe, die beide immer ausgestrahlt haben, war toll, sagt Lehrerin Karin Kurth. "Bei Problemen waren sie immer für die Kollegen da."