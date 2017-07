Oettinger muss Druck bei Frauenquote machen

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Günther Oettinger muss zusätzlichen Druck machen, um den Frauenanteil in den Führungsetagen der EU-Kommission zu erhöhen. Weil das Ziel einer Mindestquote von 40 Prozent bis zum 1. November 2019 noch weit entfernt ist, bekamen nun alle Dienste von dem deutschen Kommissar individuelle Vorgaben. Sollten sie nicht eingehalten werden, könne die Suche nach geeigneten weiblichen Kandidaten für bestimmte Posten künftig angeordnet werden, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Aktuell liege die Frauenquote in Führungspositionen nur bei rund 34 Prozent.