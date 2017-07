SPD Falkensee fordert Verbesserungen im SPNV

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die SPD Falkensee, mit rund 200 Mitgliedern der größte Ortsverein im Havelland und landesweit gar der drittgrößte, will weiterhin für eine Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) eintreten. Zu diesem Zweck soll nach einem während der jüngsten Mitgliederversammlung gefassten Beschluss auf dem nächsten Landesparteitag ein entsprechender Antrag zu dieser Problematik eingereicht werden. Die Zustände sind unhaltbar", sagte Parteichef Wolfgang Jähnichen, der die Sozialdemokraten auf Landesebene in der Pflicht sieht, mehr für Pendler und Reisende auf der Hamburger Bahn zu tun. Unterstützt werden die Falkenseer Genossen vom Ortsverein Brieselang, deren Mitstreiter genauso auf die Solidarität aller Sozialdemokraten im gesamten Land Brandenburg setzen.

"Überlastete Regionalbahnen und -expresszüge, Verspätungen von mehr als 20 Minuten und damit kein Anschluss auf die im Stundentakt und noch größeren Abständen verkehrenden Busse sind auch in der Ferienzeit an der Tagesordnung. Hier muss sich Entscheidendes ändern und nicht erst in sechs Jahren", forderte Jähnichen. So müsse das Land als Aufgabenträger des SPNV zusammen mit dem Senat von Berlin schnellstmöglich eine bestmögliche Lösung erzielen. Der Vorschlag: "Der RE 2, dessen derzeitiger Laufweg von Cottbus bis Wismar führt, sollte auf den Streckenabschnitt Cottbus - Nauen verkürzt werden und zwischen Berlin Zoologischer Garten und Nauen als Regionalbahn mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen verkehren. Sein nördlicher Ast von Wismar bis Nauen könnte dann durch einen neuen Regionalexpress bedient werden, der südlich von Nauen als Regionalbahn mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen verkehrt und in Berlin Südkreuz oder südlich davon endet."