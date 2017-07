Drei Monate früher als geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Nach einem Jahr Bauzeit hat Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse (SPD) am Mittwoch die Ortsdurchfahrt in Falkensee am Spandauer Kreisel freigegeben. Ursprünglich war der Abschluss des ersten Bauabschnitts an der Spandauer Straße erst zum Schulbeginn nach den Sommerferien vorgesehen. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Falkensee gehört zu den Projekten des 100-Millionen-Euro-Sanierungsprogramms für Landesstraßen, der Planungsauftrag für den zweiten Bauabschnitt ist bereits ausgelöst.