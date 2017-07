Rekord: 91-Jähriger arbeitet seit 75 Jahren als Flugzeugmechaniker

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Ein 91-jähriger New Yorker hat den Rekord als dienstältester Flugzeugmechaniker der Welt erreicht. Azriel Blackman habe seinen Dienst 1942 mit 16 Jahren angetreten und damit nun 75 Jahre am Stück in dem Job gearbeitet, sagte eine Sprecherin der Herausgeber des Guinnessbuchs der Rekorde der dpa. Blackman hat immer in New York und immer für dasselbe Unternehmen gearbeitet: American Airlines. Das Unternehmen ehrte Blackman Anfang der Woche mit einer kleinen Jubiläumsparty. Täglich arbeitet der 91-Jährige zwischen fünf Uhr morgens und ein Uhr nachmittags in einem Hangar am Flughafen JFK.