Volles Programm in den Sommerferien

Kreativ mit der Spraydose: Traditionell fand am letzten Schultag das Jugend-Event "Don't worry Be Hütte" statt. © MOZ/Gerrit Freitag

Den traditionellen Auftakt der Sommerferien in Eisenhüttenstadt gab es bereits am späten Mittwochnachmittag mit dem Jugend-Event "Don't worry Be Hütte" auf der Insel-Skateranlage. Auf dem Programm standen unter anderem ein BMX- sowie Scooter-Contest, außerdem gab es einen Song- und Dance-Wettbewerb. Einen ausführlichen Bericht und weitere Fotos dazu gibt es in der Donnerstags-Ausgabe der MOZ.

Das Sommer-Programm der einzelnen Jugend-Einrichtungen in der Übersicht:

¦ Wi-Wa-Wunderland (Kastanienstraße 10-12, Telefon 03364 72141)

In Fürstenberg werden wieder mehrere Sommercamps angeboten. Das Kreativ-Camp mit Übernachtung vor Ort läuft vom 8. bis 10. August. Dabei erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, unter Anleitung kreative Dinge zu gestalten. Die Teilnahme kostet inklusive Vollpension 45 Euro.

"Sport frei!" lautet das Motto des Sport- und Bewegungscamps vom 15. bis 17. August. Ausprobiert werden können verschiedene Aktivitäten, bei denen Kreativität und Kommunikationsfähigkeit entwickelt werden sollen. Entspannung und Natur sowie gesundes Essen sind für 45 Euro inklusive. "Rund ums Essen" heißt es beim Camp vom 22. bis 24. August. Es werden Einblicke in die moderne Kochkunst gegeben und auch das Thema Kräuter wird ausführlich behandelt. Die Kosten belaufen sich auch hier auf 45 Euro.

Bereits am 7. August gibt es von 10 bis 13 Uhr einen Tanzworkshop. Am 18. August kann man im Jugendkeller "Jucke" von 10 bis 12 Uhr sein eigenes Daumenkino herstellen.

¦ Jugendbegegnungsstätte "Jubs" (Lilienthalring 1, Telefon 03364 609136)

"Wir haben immer donnerstags unseren Ausflugstag. Am 27. August geht es zum Beispiel in den Escape-Room nach Berlin", berichtet Leiterin Madeleine Werner. Ansonsten gibt es verschiedene Projekt-Wochen. Einzelheiten dazu stehen auf der Jubs-Facebook-Seite.

¦ Jugendfreizeiteinrichtung "Ju-Terra" (Friedrich-Engels-Straße 36, Telefon 03364 2800555)

Es wird täglich ein unterschiedliches Programm geboten. Immer mittwochs gibt es Ausflüge, die Einrichtung ist dann geschlossen. Am 26. Juli geht es in den Erlebnispark Teichland, die Woche darauf in den Kletterwald Bad Saarow. Am 9. August besuchen die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren die Eisenhüttenstädter Schwimmhalle. Und am 30. August steht eine Fahrt zur Kartbahn nach Löschen auf dem Programm.