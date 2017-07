Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr befuhr ein 80-jähriger Fahrradfahrer den Radweg an der Straße der Republik in Richtung Karl-Marx-Straße. In Höhe der Bushaltestelle Trockendock fuhr ein anderer Radfahrer aus einem Seitenweg auf den Radweg auf und stieß dort mit dem Rentner zusammen. Dieser stürzte mit seinem Rad und zog sich Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten. Der zweite Radfahrer entfernte sich unerkannt in Richtung Inselgelände.