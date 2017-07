Zusammenstoß am Discounter

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei wurde am Dienstag zu einem Verkehrsunfall in der Ferdinand-Bauer-Straße in Fürstenwalde gerufen. Der 77-jährige Fahrer eines Pkw VW wollte vom Parkplatz eines Discounters auf die Straße fahren. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad. Dessen Fahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.