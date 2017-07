Zweifel am Führerschein mit 16

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburg will sich nicht an einem Modellprojekt des Landes Niedersachsen für einen Auto-Führerschein ab 16 beteiligen. "Wir warten ab, was dort herauskommt", sagt Steffen Streu, Sprecher des Verkehrsministeriums in Potsdam. Er gab zu bedenken, dass bei einer solchen Regelung während der Fahrausbildung schon 15-Jährige am Steuer sitzen würden.