TKC erwartet internationale GÃ¤ste

Wriezen (MOZ) Ein sportlich hochkarätiges Wochenende steht den Wriezener ins Haus - das Koyenuma Beachvolleyballmasters des TKC Wriezen. Mit diesem alljährlichen Turnier in der größten Sandkiste der Stadt wollen die Veranstalter um Vereinschef Ulf Stumpe das Andenken an den japanischen, nach dem Zweiten Weltkrieg in Wriezen wirkenden und im Zuge seiner Arbeit letztlich verstorbenen Mediziner Nobutsugu Koyenuma hochhalten.