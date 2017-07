Desolater Straßenabschnitt

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf/Libbenichen (MOZ) Der östliche Teil der Lindenstraße, in Richtung Bruchkante, sei in einem katastrophalen Zustand. Immer wieder würden sich Anwohner bei ihm darüber beschweren. Das berichtete der Libbenichener Ortsvorsteher Reiner Schumann am Dienstagabend in der Beratung der Lindendorfer Gemeindevertreter. Vermieter Werner Schulze-Kahleyss befürchtet, dass Mieter deswegen aus seinem Wohnkomplex ausziehen und fordert, dass die Gemeinde etwas tut. Die unbefestigte Straße sollte profiliert werden, meinen die Abgeordneten.