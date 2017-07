Rollende Werbung fürs Radfahren

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Bevor Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke im knallgrünen T-Shirt vorm Schloss aufs Fahrrad stieg, um mit neuen und interessierten Bürgern eine Radtour zu unternehmen, musste er am Mittwochmorgen einige Fragen beantworten. So erklärte er den Teilnehmern die Bedeutung der Attikafiguren auf dem Schloss, die die vier Jahreszeiten verkörpern. Die nahezu hüllenlose Sommerstatue schien bestens gerüstet für den heißen Tag. Die Tour führte zunächst auf dem Radweg entlang der B 273 nach Schmachtenhagen. Von dort ging es zum Grabowsee und dann am Oder-Havel-Kanal entlang zum Lehnitzsee. Mit der Tour wolle er auch den Fahrradverkehr fördern, sagte Laesicke, der zugleich für die Teilnahme beim Stadtradeln warb. "Wir brauchen einen achtungsvollen Umgang aller Verkehrsteilnehmer", sagte Laesicke. Er habe erst am Vortag erlebt, wie ihm im Kreisverkehr an der Sachsenhausener Straße von einem Autofahrer die Vorfahrt genommen wurde. "Radfahrer gelten leider oft als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse."