Jobs in Randregionen bedroht

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die Forschungseinrichtung der Bundesanstalt für Arbeit, hat sich in der Studie "Digitalisierung der Arbeit" dafür die Automatisierungspotenziale von Berufen angesehen. Dabei werden Berufe als besonders rationalisierungsgefährdet eingestuft, wenn sie zu mehr als 70 Prozent durch Computer oder computergesteuerte Maschinen ersetzt werden können. Und diese Gefahr variiert je nach Bundesland erheblich zwischen 8 Prozent und mehr als 20 Prozent.

"Während in den beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg Beschäftigte kaum gefährdet sind, ist die Automatisierungswahrscheinlichkeit in Baden-Württemberg, Thüringen und dem Saarland wesentlich höher. Dies sind Bundesländer, in denen viele Beschäftigte im Produzierenden Gewerbe und damit in Berufen mit hohem Automatisierungspotenzial arbeiten", schreibt das IAB Berlin-Brandenburg. Auch Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg seien potenziell weniger von der Digitalisierung betroffen.

Für die Region gilt: Gut acht Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin und rund zwölf Prozent der Arbeitnehmer in Brandenburg sind in Berufen mit einem hohen technischen Ersetzungspotenzial tätig. Damit dürften die Auswirkungen der Automatisierung in den beiden Ländern deutlich niedriger sein als in Deutschland insgesamt (15 Prozent). Dies liege in Berlin an der spezifischen Wirtschaftsstruktur als Dienstleistungsmetropole, die durch wenig maschinell ersetzbare Berufe geprägt ist und in der Produktionsberufe eine eher untergeordnete Rolle spielen. In der Hauptstadt charakterisierten vor allem Dienstleistungsberufe die Beschäftigungsstruktur wie Büroberufe, Gastronomie, unternehmensnahe und wissensintensive Dienstleistungen wie Unternehmensberater, Werbung und Marketing, Forschung und Entwicklung oder Gesundheits- und Sozialberufe.

In Brandenburg sind, aufgrund der stärker ausgeprägten Industrie, "Berufe mit Automatisierungsneigung zwar stärker als in Berlin, aber weniger als im Bundesdurchschnitt vertreten", so Mitautorin Doris Wiethölter. Dabei erkennen die Forscher eine Dreiteilung: Im Süden sei das Ersetzungspotenzial aufgrund der Industriestandorte deutlich höher. Der Norden liege etwas höher als der Landesdurchschnitt. In der Hälfte der Umlandkreise Berlins und der Mehrzahl der kreisfreien Städte aber seien die Automatisierungsgefahren geringer als im Landesmittel.

Grund dafür ist laut Doris Wiethölter: In den Städten übten die Beschäftigten zahlreiche Dienstleistungsberufe mit geringem Automatisierungspotenzial aus. Dies seien vor allem Berufe der Unternehmensführung und -organisation, unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe sowie medizinische Berufe. "Insbesondere in der Landeshauptstadt Potsdam arbeiten lediglich 5,6 Prozent in hochgefährdeten Berufen. Dies ist das geringste Risiko aller Kreise in Deutschland."

Spree-Neiße dagegen kommt auf 17,5 Prozent. Dort gebe es eine "Mehrfachbelastung", durch leicht ersetzbare Jobs in der Braunkohle, der Chemieindustrie und im Metallbau. Auch Oder-Spree (15,2 Prozent), wegen der Fertigungsberufe in der Metallerzeugung und -bearbeitung, sowie die Uckermark (14,9 Prozent) mit leicht ersetzbaren fertigungstechnischen Berufen im Maschinenbau und in der Energietechnik sowie von naturwissenschaftlichen Dienstleistungsberufen gelten als Problemfälle.

Selbst im wirtschaftsstarken Landkreis Teltow-Fläming (15,7 Prozent) geraten viele Jobs in Gefahr: Dort werde in Logistikzentren die Hälfte der Arbeit durch Helfer, also gering Qualifizierte, erledigt. Diese Stellen könnten verschwinden. Aber nicht nur einfach qualifizierte Beschäftigte, sondern auch Fachkräfte auf mittlerer Qualifikationsebene sind laut Untersuchung bedroht, vor allem in der Industrie.

Dass ein Job durch die Technik wegfallen kann, müsse aber nicht heißen, dass er auch tatsächlich wegfallen muss. Doris Wiethölter: "Möglicherweise ist die menschliche Arbeit hier wirtschaftlicher, flexibler oder von besserer Qualität für den Kunden." So sei es bereits heute technisch kein Problem, die Arbeit von Kassiererinnen im Supermarkt zu ersetzen. Tatsächlich sei die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich bisher gestiegen.

Laut IAB kann die Digitalisierung auch für die Wirtschaftsentwicklung und den Arbeitsmarkt in Brandenburg eine Chance sein. Dafür müssten einerseits technische Voraussetzungen geschaffen werden wie die weiträumige Verbreitung von schnellem Internet. "Es müssen aber auch die Menschen mitgenommen und fit gemacht werden für Anforderungen, die sich von den heutigen unterscheiden. Angesichts der hohen Geschwindigkeit der technischen Veränderungen kommt der Weiterbildung aller Erwerbspersonen eine deutlich höhere Bedeutung zu", so Doris Wiethölter.