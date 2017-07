FHC-Jugend Turnier-Dritte in Koper

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die A-Jugend des Frankfurter HC hat beim Europa-Handball-Festival im slowenischen Koper den 3. Platz belegt. Das Euro-Festival in Slowenien zählt mit mehr als 100 teilnehmenden Mannschaften aus vielen Nationen in mehreren weiblichen und männlichen Altersklassen zu den größten Nachwuchsturnieren in Europa.

Als einzige deutsche Vertretung nahm der Frankfurter Handballclub durch die Mannschaft von Wolfgang Dahlmann (Jahrgang 2000/01) teil. Dabei traten in dieser Altersklasse 16 Teams aus neun Nationen an. Im ersten Spiel setzten sich die Sportschülerinnen gegen ZRK Izola (Slowenien) in einer lange auf Augenhöhe ausgetragenen Begegnung durch eine energische Endkampfgestaltung mit 15:10 durch. Auch das zweite Spiel gegen die A-Vertretung von Frederikshaven (Dänemark) verlief auf einem für diese Altersklasse hohem Niveau, aus dem die Oderstädterinnen mit 18:13 als Sieger hervorgingen. Insgesamt überzeugten die FHC-Talente dabei mit kluger Spielführung im Positionsangriff sowie ihrem ausgeprägten Gegenstoßverhalten.

In den Vergleichen gegen Kolonowskie (Polen) und Sporting Nelo (Belgien) wurde der FHC nicht ernsthaft gefordert und fuhr mit 15:2 und 22:8 jeweils ungefährdete Siege ein. Ausgerechnet gegen den späteren Turniersieger Jindrichuv Hradec (Tschechien) bot der FHC sein schwächstes Spiel und unterlag 10:16. Die Siege gegen Jtf Dse (Ungarn) mit 18:6 und HAT Egylet (Ungarn) mit 15:11 brachten in der Staffel den 2. Platz. Im Spiel um Platz 3 - es wurde kein Halbfinale ausgespielt - setzte sich der FHC gegen die bisher durch ihre dynamische und kreative Spielweise auffällige Vertretung von Zhang HE (Taiwan) mit 21:8 durch.

Mit Ronja Nühse (Tor), Sakia Nühse (Rückraum) und Pauline Wagner (Kreis) werden drei Spielerinnen aus dieser Jugendmannschaft ins Team der Frauen in die Dritte Liga Nord aufrücken.