Schüler schwitzen für guten Zweck

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) In jedem Jahr laufen die rund 400 Schülerinnen und Schüler der FAW-Schule in Petershagen-Eggersdorf für einen guten Zweck. Der Run for Help fand in diesem Frühjahr zum neunten Mal statt. Jeder Starter, jede Starterin sucht sich im Vorfeld Sponsoren, die Rundengelder zahlen oder eine festgelegte Summe spenden.

Und nach dem Lauf wird abgerechnet. In diesem Jahr kam die stolze Summe von 5289 Euro zusammen. Wie es Tradition seit dem ersten Run for Help ist, geht die Hälfte der Summe an die Partner von der MS-Gruppe in Petershagen-Eggersdorf. Viele Vorschläge werden eingebracht, welchen Verwendungszweck die andere Hälfte haben sollte. Anthony Röhle, einer der beiden Schulsprecher, berichtet, dass man sich rasch einig war, 30 Prozent der Summe an den Förderverein der Pflegeeinrichtung Kristallkinder zu spenden. "Man weiß ja nie, was passieren kann", sagte Ronny und so wurde die Idee, 20 Prozent an den Neuenhagener Hospiz-Verein Polarstern zu übergeben, dieser Tage in die Tat umgesetzt.

Daniela Wraske, die Fördervereinsvorsitzende, und Schatzmeisterin Beate Korn waren mit Evelin Funke, Chefin des Zentralen ambulanten Pflegedienstes, dazu an die Schule gekommen. "Das ist eine große Summe", freute sich Daniela Wraske. Sie berichtete, dass der Bauantrag für das neue Hospiz, das in Woltersdorf errichtet wird, gestellt sei. Die Finanzierung des 2,2 Millionen Euro teuren Baus stehe und als Verein sei man für die Innenausstattung zuständig. Dafür werde schon lange Geld gesammelt. Ausgegeben wird es unter anderem für Spezialbetten, aber auch für Musiktherapien, für Instrumente - für all die Dinge, die Sterbenden das Leben so angenehm wie möglich machen sollen.

Im Hospiz können 15 Gäste untergebracht werden. Und neben den Kosten, die die Krankenkassen tragen, würden auch Spenden für den Eigenanteil gesammelt, der fünf Prozent betrage. Evelin Funke erklärte, dass man daher immer um weitere Mitglieder im Verein werben würde. Mit der Schule wurde verabredet, dass der Verein Polarstern bei künftigen Veranstaltungen eingeladen werden solle, um seine Ziele darstellen zu können.