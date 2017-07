Spielend in die Sommerferien

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Der Kiezpunkt hat sich mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt von Jung und Alt in Zehdenick-Süd gemausert. Bewohner jeden Alters nutzen das Angebot von Katrin Domke und ihren vielen fleißigen Helfern, um miteinander ins Gespräch zu kommen, während ihre Kinder die zahlreichen Spiel- und Mitmachangebote nutzen. Eltern, die vor einem Jahr noch das Treiben auf der Wiese an der Ecke Straße des Friedens, Marianne-Grunthal-Straße mit Argwohn aus der Ferne betrachtet hatten, mischen sich zunehmend mit ihren Kindern unter die Besucher. Zum Auftakt der Sommerferien gab es am Mittwochnachmittag zudem noch einige spezielle Angebote. So hatten unter anderem die Frauen der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden trotz der sommerlichen Hitze fleißig Kuchen gebacken, den sie an die Besucher verteilten. Außerdem wurde Waffeln gebacken. Die Stadtwerke sowie die Gebäude- und Wohnungswirtschaft (Gewo) Zehdenick spendierten kleine Preise für das Glücksrad, das sich pausenlos drehte, während andere Kinder Seifenblasen über den Rasen wabern ließen. Darüber hinaus wurde fleißig gebastelt, unter anderem mit dem Kunstverein Zehdenick.