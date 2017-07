Stadt sucht Paten für DDR-Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei einer Podiumsdiskussion unter dem Motto "Was macht die Kunst, Frankfurt (Oder)?" im Foyer der ehemaligen Mensa im Audimax sprach sich Oberbürgermeister Martin Wilke dafür aus, fast vergessene Kunstwerke aus dem städtischen Depot Schritt für Schritt wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. "Es ist wichtig, dass diese Kunst präsent bleibt und zu sehen ist", sagt er. Eine Möglichkeit sei, dies über Patenschaften umzusetzen. Es gebe sicher Firmen oder Behörden, die daran Interesse hätten.

Zu der Diskussion über den Umgang mit fast vergessenen Kunstwerken aus der DDR-Zeit, die einst im Stadtraum oder an Gebäuden zu sehen waren, hatten die Initiatoren der gleichnamigen Ausstellung, Sahra Damus und Martin Maleschka, eingeladen. Weitere Teilnehmer waren der Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft (Wowi) Jan Eckardt und der Künstler Michael Voll, der unter anderem das Acrylbild "Blick auf Frankfurt" vor dem Sitzungssaal im Rathaus und die Betonreliefs in der Großen Scharrnstraße schuf. Moderiert wurde die Runde von Paul Zalewski, Professor für Denkmalkunde an der Europa-Universität Viadrina.

Letzterer verwies auf die große Resonanz der Ausstellung, die in den ersten zwei Wochen bereits 200 Besucher angezogen hat. Bedauerlich sei, dass kein Vertreter der Wohnbau Zeit zur Teilnahme an der Diskussion gefunden habe. Der Viadrina-Wissenschaftler stellte fest, dass mit der Umgestaltung der Frankfurter Innenstadt seit der Wende viele Kunstobjekte aus dem öffentlichen Blick verschwunden seien. Einige ins Depot, andere unwiederbringlich. Es sei nicht nur an der Zeit zu fragen, was mit den Gegenständen aus dem Depot geschehen soll, sondern auch, welche Strategie zum Umgang mit baugebundener Kunst die Stadt in Zukunft verfolge.

"Wir haben so viel Kunst in der Stadt verloren, dass wir mit dem was da ist, sorgsam umgehen", sagte OB Martin Wilke mit Blick auf die anstehende Sanierung des Rathauses. "Auch junge Kunst dokumentiert Zeitgeschichte und ist erhaltenswert", sagte Wowi-Geschäftsführer Jan Eckardt. Dennoch können Fassaden-Kunstwerke nicht auf einer Wärmedämmung angebracht werden. In solchen Fällen müssen Kompromisse gefunden werden, beispielsweise alternative Standorte.

Ausstellungsinitiatorin Sahra Damus erklärte, es gehe nicht darum blinde Ostalgie zu betreiben, sondern bewusste Entscheidungen für bestimmte Kunstwerke zu treffen. Als Beispiel nannte sie die Sterne von Fritz Kühn, die von 1968 bis 2000 den sogenannten Experimental-Bau an der Nordseite des Brunnenplatzes schmückten. Weil bei dessen Sanierung der Giebel umgestaltet wurde, konnten sie nicht mehr angebracht werden. Helgard Kühn, die den künstlerischen Nachlass ihres Schwiegervaters verwaltet, bat darum, Zugang zu den Sternen im Depot zu bekommen, um sich ein Bild von deren Zustand zu machen - was Martin Wilke ihr zusagte. Helgard Kühn warb auch dafür, dass dieses Kunstwerk wieder einen Platz in der Stadt bekommt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 13. August, täglich von 10 bis 18 Uhr, in der Logenstraße 4 zu sehen. Der Eintritt ist frei.